Ako u dvorištu ili u šetnji naiđete na neobične kolačiće, odmah učinite ovo!

U utorak je počela akcija oralne vakcinacije lisica na području naše zemlje.

Više od milijun mamaca koji izgledaju poput kolačića bit će bačeno iz zrakoplova diljem zemlje.

Ovi specifični mamci u sebi sadrže cjepivo protiv bjesnoće u obliku ružičaste otopine upakirane u plastično-aluminijsku kapsulu koja se nalazi u središtu hranjivog mamca.

Mamac je izrađen od smjese tamnosmeđe boje, specifičnog je intenzivnog mirisa i okusa, privlačnog za divlje životinje.

Počinje oralna vakcinacija - 1 Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Privučene mirisima, lisice pronalaze mamce, zagrizu ih i probiju kapsulu. Dolaskom sluznice usta u dodir s otopinom cjepiva započinje djelovanje cjepiva na imunosni sustav životinje te u razdoblju od 21 dana životinje razviju imunitet koji ih štiti od bjesnoće najmanje 12 mjeseci. Mamac sadrži antibiotik tetraciklin koji se odlaže u zubima te predstavlja marker koji služi za dokaz da je lisica imunizirana.

Počinje oralna vakcinacija - 2 Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Što učiniti ako pronađete kolačić?

Mamce koji se pronađu u prirodi ne smije se dirati niti micati, obavijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U slučaju da se mamac zatekne u dvorištu obiteljske kuće ili na javnoj površini (npr. igralište, park), može se ukloniti u najbliži grm izvan dvorišta ili na rub šume, ali samo ako se može izbjeći izravan dodir kože s mamcem, naglasili su.

Prilikom rukovanja s mamcima obvezno je nošenje zaštitnih rukavica. Neoštećeni mamac nije opasan za zdravlje ljudi, ali miris mamca može se prenijeti na kožu i smetati ljudima.

Ako je vanjski omot mamca oštećen i tekućina (cjepivo) vidljiva, mamac više nije djelotvoran te se takav, obavezno noseći zaštitu na rukama, može odložiti u nepropusnu vrećicu i odnijeti najbližem veterinaru kako bi se mamac pravilno uklonio.

Oralna vakcinacija lisica protiv bjesnoće Foto: DNEVNIK.hr

U slučaju dodirivanja omota mamca treba dobro oprati ruke vodom i sapunom, a ako je sadržaj mamca (tekućina cjepiva) došao u dodir s kožom ili sluznicama, potrebno se odmah obratiti liječniku.

Mamci nisu opasni za kućne ljubimce i nisu namijenjeni cijepljenju pasa i mačaka protiv bjesnoće. Stoga se psi i mačke koji dođu u dodir s mamcem ne smatraju cijepljenima protiv bjesnoće.

Sve informacije o oralnoj vakcinaciji lisica u 2025. godini dostupne su na internetskim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane www.veterinarstvo.hr.

Pitanja vezana za provedbu oralne vakcinacije lisica mogu se uputiti elektronskim putem na e-adresu veterinarstvo@mps.hr ili telefon: 01 6443 540.