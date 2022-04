Foto: BSIP SA / Alamy via Guliver

Malotko se od stanara zgrada nije našao u problemu s glasnim susjedima. U sličnom problemu našla se i naša čitateljica. Živi ispod (pre)bučnih susjeda koji imaju troje male djece. Oni pak ne misle da stvaraju preveliku buku. DNEVNIK.hr doznaje što možete učiniti kako bi rješili ovaj problem i kako bi vam život u zgradi bio podnošljiviji.

"Poremetili su mi ritam spavanja, srce mi ubrzano radi, ne mogu se skoncentrirati i znoje mi se dlanovi. Poremetili su moj život", navodi Sandra iz Zagreba koja nam se javila kako bi opisala svoj problem koji ima sa susjedima. Sandra živi u zgradi, a iznad nje je obitelj s troje male djece. Iako je susjede upozorila i zamolila da budu tiši i obzirniji, buka se, kaže, nije smanjila.

"Vibracije su nepodnošljive. Buđenje u 06:30 svako jutro bez obzira na radni dan ili vikend. Oko 8 sati se malo smire, ali od 16 do 20 sati je kaos. Djeca trče, skaču, nabijaju. Tu je i mama koja nabija dok hoda. U 22 sata djeca su na spavanju, ali onda mama nabija sa svojim hodanjem i povlačenjem stvari po stanu do ponoći", ispričala nam je čitateljica koja u stanu živi s bolesnom majkom.

Kaže da je zgrada sama po sebi akustična, s lošom izolacijim, a da bi uz poštivanje kućnog reda sve bilo podnošljivije. No, susjedi se, kaže, kućnog reda ne drže.

Nepodnošljiva buka

"Odlazim kod njih drugi put i preklinjem ih da se malo stišaju. Gospođa mi kaže: Pa vi živite u zgradi. Treći put sam srela supruga dotične, koji me samo blijedo pogledao kada sam ga zamolila da se stišaju. Poremetili su mi ritam spavanja, srce mi ubrzano radi, ne mogu se koncentrirati i znoje mi se dlanovi.

Poremetili su mi život. Radim u zdravstvu i trebam biti suprotno od navedenog. Ako se žalim, ispadam ja budala jer ona je majka, žena, kraljica (pa to su djeca, koju se pušta da skaču, voze romobil po svih 83 kvadrata stana). Ovo je postalo nepodnošljivo", kaže nam očajna čitateljica kojoj su čepići za uši svakodnovno potrebni.

Pomišlja i na prodaju stana zbog ovog problema. "Nikome ne radim buku, nikome ne smetam i sad bi ja trebala otići i prodati stan?", pita se čitateljica.

Kontaktirali smo i obitelj koja živi iznad nje. Stanarka s troje djece rekla nam je kako joj je žao što je došlo do ovakve situacije, ali da ne misli da oni stvaraju buku.

"Nismo bučni i ne stoji ta tvrdnja. Nikoga ne remetimo i nema dreke. Problem su moja djeca? Da letimo po stanu?", odgovorila je stanarka koja misli da se čitateljica jednostavno nije prilagodila životu u zgradi.

"Istina je da zgrada ima lošu izolaciju i da se sve čuje, ali mi se držimo kućnog reda. Ja djeci ne mogu dati normabel, da bi se ona odmorila", poručuje. Pokušali smo doći i do predstavnika stanara zgrade, no čitateljica nam je rekla kako on ne želi dati izjavu i da je samo privremeni predstavnik stanara.

U ovakvim situacijama, Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada uvijek preporuča mirno rješavanje problema i komunikaciju.

Narušavanje javnog reda i mira i policija

No, ponekad buka ima obilježja narušavanja javnog reda i mira, a komunikacija sa susjedima nije uspješna. U nastavku, s toga, donosimo načine kojima se može pokušati rješiti problem.

Prije svega tu je policija i odredba o narušavanju javnog reda i mira. Ako buka od susjeda ima takva obilježja zovite policiju. Ona će utvrditi postoji li prekršaj te nadležnom sudu dostaviti izvješće.

Pribavite dokaze narušavanja javnog reda i mira, sve snimite, i pribavite svjedoke kako bi sud donio pozitivno rješenje.

Oštećena osoba može pokrenuti privatnu tužbu zbog buke. Sudu je potrebno dostaviti materijalne dokaze ili/i navesti svjedoke. Mogu se koristiti i podaci o eventualnim ranijim intervencijama policije.

Ukoliko smatrate da se radi o prekoračenju dozvoljene buke prema Zakonu o zaštiti od buke, možete zvati i Sanitarnu inspekciju odnosno predstavnika suvlasnika zgrade kako bi se utvrdila razina buke.

Najlakša solucija je ipak predstavnik stanara i komunikacija. Ili tepih koji može, barem malo, neutralizirati zvukove.