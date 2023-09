Novi prometni kaos u Zagrebu: Počinju radovi na jednoj od ključnih avenija u Zagrebu

Promet u Zagrebu idućih mjesec dana mnogima bi mogao dodatno stanjiti živce.



''Zbog izvođenja radova sanacije kolnika, od Islandske do Nežićeve ulice, koja je vrlo prometno opterećena motornim i naročito prometom javnog gradskog prijevoza, tvrtka ZH d.o.o., Podružnica Zagrebačke ceste započet će radove od četvrtka 21. rujna od 8:30, a trajat će do 21. listopada do četiri sata ujutro te će navedena dionica biti zatvorena za sav promet", obavijestili su ranije iz Grada.

Za vrijeme radova, ovisno o dinamici izvođenja radova, pristup naselju Podbrežje bit će cijelo vrijeme sa sjeverne, odnosno južne strane Avenije.

Obilazni pravac za vrijeme radova bit će:

Avenija Većeslava Holjevca (sjever) – Islandska – Ulica SR Njemačke – Avenija Većeslava Holjevca (jug) i obratno

Pristup Horvatovoj ulici bit će moguć iz smjera:

Avenija Većeslava Holjevca (jug) – Ivana Drmića – Oreškovićeva – Horvatova

Kako bi se na navedenoj dionici izbjegla dodatna zagušenja, iz Grada predlažu obilazni pravac:

Avenija Većeslava Holjevca (sjever) – Av. Dubrovnik – SR Njemačke i dalje u smjeru juga

Radovi na Aveniji Većeslava Holjevca (Foto: ZET)

Pročitajte i ovo Podizanje svijesti Oko 70.000 ljudi u Hrvatskoj na udaru je bolesti koja je uvijek fatalna: No ako se otkrije dovoljno rano...

Pročitajte i ovo Namjerno ili slučajno? Zbog imovinskih kartica završavaju na crnoj listi: Jesu li one zbilja tako komplicirane?

ZET je objavio i kako će prometovati autobusne linije.



268 (Glavni kolodvor – Velika Gorica), 310 (Glavni kolodvor – Petrovina), 311 (Glavni kolodvor – Cerovski Vrh), 313 (Glavni kolodvor – Vukomerić), 330 (Glavni kolodvor – Velika Gorica) od četvrtka u 8:30 do očekivanog završetka radova 21. listopada, prometovat će djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera: