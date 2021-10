Nova perjanica ljevice Možemo, utapa se u svakodnevnom pokazivanju nesposobnosti upravljanja metropolom. Dok se čeka plan za rekonstrukciju Holdinga, traju međusobne svađe i odnosi koji nisu temeljeni na zakonskim procedurama. Na sastancima je sudjelovao i performer Dario Juričan. Koja je njegova uloga, kako Holding funkcionira i koje je rješenje za dug u milijardama - objasnio nam je bivši član nadzornog odbora.

Danas nije gazda, ali s gazdama se itekako druži. Uslijed smjena u Holdingu, na sastanku su se, uz Darija Juričana, našli i Nikola Vuković, bivši član uprave te Sandra Benčić, koordinatorica platforme Možemo.

U utorak, Benčić tvrdi da je sastanak između nje i bivšeg člana uprave dogovorio Dario Juričan. I dok je zaista manje bitno tko je sastanak dogovorio, nije jasno što je na njemu radio Dario Juričan.

''On se našao slučajno u toj priči jer poznaje i mene i gospodina Vukovića, mislim da je imao apsolutno najbolju namjeru. To što je on ujedno i javna osoba se poklopilo, međutim mogao je biti bilo koji drugi zajednički poznanik'', pojašnjava Benčić.

Konkretna objašnjenja tek trebaju dati. Juričan poručuje: ''Vratio se s golfa. Malo boli ruka, loše palice. Do sutra taman prođe bol'', rekao je Juričan. Detalje je obećao na press konferenciji koja će biti u četvrtak. Savjetnike je uobičajeno imati, kaže bivši član nadzornog odbora i gradski zastupnik u klubu Milana Bandića, iako Juričan službeno - nije ništa, izvijestila je reporterka u Dnevniku Nove TV Petra Buljan.

''Nitko nije slučajni prolaznik, nema slučajnosti, uvijek je zapravo ako nije vidljiva uvijek postoje nevidljive međuzavisnosti koje mi ne moramo znati'', pojašnjava Ljubo Jurčić, bivši član Nadzornog odbora Holdinga.

Svakom čovjeku koji ima 4000 kuna plaću će banka automatski odobriti okvir minusa od 4000 kuna. Zagreb ima četiri milijarde prihoda, četiri duga. ''Ne treba time plašiti ljude, naravno da dug nije dobar'', dodaje Jurčić.

Juričan o prikrivenom vlasništvu nad radijskim postajama: "Manipulator Plenković se pravi grbav, a državu za to boli kuki"

A gdje su kacige i distanca? Juričan prijavio Plenkovića državnoj inspekciji: ''Što da je neki element pričepio njegov ego? Tragedija"

''Zagrebački Holding i Zagreb, kao svi drugi gradovi radio ili ne radio da tako kažem, ima u zakonu osigurane prihode i to daje komociju i vođenju Holdinga'', ističe Jurčić.

Holding u boljoj financijskoj situaciji obećala je nova vlast. Zato će ga rekonstruirati. S planom bi nova uprava, doznajemo, trebala izaći tijekom sljedećeg tjedna.

Više o Juričanu pogledajte u priloženom videu.

