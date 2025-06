Gradit će se stanovi, vrtići besplatni za sve, nove tramvajske pruge... Evo što čeka građane Zagreba, Splita i Rijeke

Tri velika grada – Zagreb, Split i Rijeka, dobila su gradonačelnike u drugom krugu izbora, a jedino Tomislav Tomašević u metropoli nastavlja trasom koju je već zacrtao.

Rijeka ima novu gradonačelnicu, nestranačku Ivu Rinčić, inače pročelnicu Katedre za javno zdravstvo na Fakultetu zdravstvenih studija, koja je građanima u izbornoj noći simbolično poručila: "Očistit ćemo ovaj grad!" No, također je najavila kako neće obećavati čuda te da ne može sve probleme riješiti preko noći.

HDZ-ovac Tomislav Šuta, novi gradonačelnik Splita, uspio je između dvaju krugova preokrenuti raspoloženje birača i pobijediti Ivicu Puljka s programom "Dajem ti rič", a građanima je poručio da želi napraviti "jedan veliki iskorak".

U nastavku donosimo što građani triju najvećih hrvatskih gradova mogu očekivati u naredne četiri godine s obzirom na obećanja gradonačelnika.

Zagreb

Tomašević nastavlja na projektima koje je započeo, odnosno ima priliku popraviti ono što nije napravio. Najveće obećanje iz prvog mandata nije uspio ispuniti, a to je zatvaranje Jakuševca kod kojeg je i na izborni dan gorio požar. Kao preduvjet za zatvaranje Jakuševca izgradnja je postrojenja za gospodarenje otpadom u Resniku. Prema postojećim odlukama, Jakuševec mora prestati s radom do 2029., a Tomašević je najavio da će ta ekološka bomba biti zatvorena 2028. godine. Radovi na izgradnji centra za gospodarenje otpadom trebali bi početi do kraja ove godine, a projekt je vrijedan 140 milijuna eura.

Među Tomaševićevim prioritetima je izgradnja novog stadiona u Maksimiru, što je projekt od 175 milijuna eura koji dijeli s državom, a u tijeku je i rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj s planiranim završetkom do rujna 2026. godine.

Jedan od najvećih problema Zagreba je prometna infrastruktura koja već dugo godina ne prati priljev stanovnika i automobila. Nove prometnice koje bi trebale rješavati taj problem su proširenje Sarajevske, produženje Branimirove i Kolakove, Jarunski most i podvožnjak Medpotoki te Šarengradska ulica kao novi ulaz u samo središte grada. Nakon 25 godina Zagreb bi trebao dobiti i novu tramvajsku prugu na Sarajevskoj, a najavljena je i na Heinzelovoj. Nastavlja se i obnova gradskog voznog parka, tramvaja i autobusa ZET-a.

Dalje ide i modernizacija mreže vodoopskrbe i odvodnje, a planira se i izgradnja novog kongresnog centra s procijenjenom vrijednošću od 51 milijun eura.

U planu je obnova više kulturnih objekata, završetak projekta Paromlin te obnova i izgradnja novih škola i vrtića.

Split

Tijekom izborne kampanje za gradonačelnika Tomislav Šuta (HDZ) predstavio je ambiciozan program pod sloganom "Dajen ti rič", fokusiran na infrastrukturni razvoj, socijalne mjere i promicanje kulture dijaloga.

Najavio je izgradnju najmanje 600 stanova na gradskom zemljištu, s najmom od 300 eura mjesečno uz mogućnost otkupa po cijeni od 2000 eura po kvadratu, a neće im se, kaže Šuta, gledati ni kreditna sposobnost. Novi gradonačelnik obećao je i izgradnju dvaju domova za starije, uvođenje stambenih zajednica za roditelje djece s teškoćama te besplatan javni prijevoz za učenike i studente, kao i besplatne vrtiće za svu djecu.

Kad je riječ o poboljšanju prometne infrastrukture, Šuta je najavio izgradnju novog ulaza u grad preko Mosta sv. Duje te završetak ključnih gradskih prometnica, uključujući Vukovarsku, Zajčevu i Manđerovu ulicu. Kaže da će izgraditi čak 6000 parkirališnih mjesta. Napokon bi trebala biti realizirana i zaobilaznica Split – Omiš. Najavio je i revitalizaciju Istočne obale. Dio neiskorištenog prostora Brodosplita trebao bi se, zamislio je Šuta, ustupiti na upravljanje Gradu kako bi se na tom prostoru izgradio poslovni centar i centar umjetne inteligencije.

Rijeka

Nova gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić u izbornoj je noći najavila prvi potez: "Očistit ćemo grad!" Riječ je o simboličnoj poruci i prijevodu glavne ideje koja se provlačila kroz njezinu kampanju, a to je mijenjanje modela upravljanja gradom.

Najavila je uvođenje neovisnog tijela za nadzor zapošljavanja u Gradskoj upravi i poručila: "Za zapošljavanje više neće biti potrebne stranačke iskaznice". Obećala je digitalizaciju Gradske uprave te digitalni katastar.

Najavila je izgradnju povoljnih stanova za obitelji i subvencioniranje stanovanja mladima, nove vrtiće u kojima će biti mjesta za svako dijete. Obećala je i besplatan javni prijevoz za učenike, studente i umirovljenike.

Nova riječka gradonačelnica kao prioritet u kampanji navela je osnivanje Zavoda za prostorno uređenje.

"Grad ne čine fasade i prometnice – grad čine ljudi. A njih je sve manje u gradu koji teče. I to je ono što ćemo zajedno vratiti", poručila je Riječanima nova gradonačelnica.

