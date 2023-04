Završen je natječaj za web stranicu za borbu protiv korupcije. Od devet pristiglih ponuda, najniža je ona tvrtke Cuspis koja je u suradnji s drugim tvrtkama radila na platformi Cijepi se.

USKOK i dalje provodi izvide vezano za taj slučaj. Vlasnik tvrtke inače je poznanik ministra zdravstva Vilija Beroša, a objektivi su ga prije tri godine uhvatili i kako fotografira ministra prilikom posjeta Crvenom križu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

"To morate pitati Malenicu, natječaj i to njegovo ministarstvo radi, što ću se ja na to referirati. Mislite li da meni to dolazi na stol? To radi resor i neka to tumači", kazao je premijer Andrej Plenković.

