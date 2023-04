Sjećate se platforme koja je trebala organizirati cijepljenje, a bila je obilježena aferama? Izvide oko nje još uvijek provodi USKOK. Tvrtka koja je sudjelovala u izradi - sada bi mogla dobiti i posao na stranici za borbu protiv korupcije. Vlasnik tvrtke progovorio je za Dnevnik Nove TV. Više donosi reporterka Petra Buljan.

Čovjek kojeg su zbog jedne fotografije zapamtili kao fotografa ministra Vilija Beroša i vlasnik jedne od tvrtki koje su radili platformu za cijepljenje, sada bi mogao izrađivati i stranicu za borbu protiv korupcije.

Njegova tvrtka dala je najnižu ponudu na natječaju koji je upravo zatvoren.

Vinko Kojundžić, vlasnik Cuspisa, tvrdi da nije bilo pogodovanja, da nije imao nikakve informacije kada se prijavljivao na natječaj i da je sve čisto s njegova strane.

Stranica bi trebala umrežiti cijeli sustav borbe protiv korupcije i ubrzati prijave. Posao je ministarstvo pravosuđa procijenilo na 640.000 eura - Cuspis je rekao da ga može odraditi za 358.750 eura.

"Prva sljedeća ponuda koja je malo skuplja od nas je samo 8000 eura na otprilike 300.000 eura cijene ponude, što je zapravo 1 posto razlike, znači tržište je definiralo cijenu i tržište smatra da je ovo dobra cijena", rekao je vlasnik.

Kojundžićeva tvrtka, uz druge, radila je i na platformi za cijepljenje, koja se susrela s nizom problema. Kritizirao ju je i premijer Andrej Plenković. "Gospođo ja pojma nemam tko se javio na taj natječaj, kako da ja to znam, mislite da meni to dolazi na stol?"

Ali Cuspis, poručuje Kojundžić, za probleme nije odgovoran. "Što se tiče posla koji je radio Cuspis niti jednog problema nije bilo, ako je bilo problema, to nije bilo na dijelu posla koji je radio Cuspis, iza toga stojim."

U tom poslu s Ministarstvom zdravstva nepravilnosti je uočila državna revizija.

"Evidentiranje i plaćanje računa za sustave održavanja centralnog upravljačkog sustava, sustava e-Cezih i e-Cijepih nisu obavljena na temelju uredne dokumentacije", rekla je Josipa Maraković iz Državnog ureda za reviziju.

Izvide je preuzeo USKOK. Oni još nisu završili.

"Nas nitko nije nazvao, pozvao na razgovor, nismo dali nikakvu izjavu nijednom državnom tijelu, DORH, USKOK, štogod da bude", poručio je Kojundžić.



Za oporbu je sve skupa smiješno.

"Zar nije tragikomično da platformu za antikorupciju provodi tvrtka protiv koje se provode istražne radnje zbog korupcije", pita se Božo Petrov.

Peđa Grbin, predsjednik SDP-a složio se sa saborskim kolegom. "To je ne smiješno, nego tragično, kad imamo one koji znaju svoj posao, ali ne, najbolji su prijatelji, oni koji su u talu, koji su se umrežili."



Sandra Benčić tvrdi isto: "Antikorupcijski program Plenkovića zbilja ima smisao za humor! To je jedino što možemo reći."



A tko će se smijati posljednji? Bit će jasnije kad stignu rezultati natječaja.

