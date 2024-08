Hrvatski kapetan u zatvoru je deset mjeseci, njegov brat poručio: "Sve su mu namjestili"

Hrvatski veleposlanik u Turskoj pomno prati slučaj splitskog kapetana Marka Bekavca koji se od listopada prošle godine nalazi u turskom zatvoru. Razgovarali smo s veleposlanikom koji je u stalnom kontaktu s našim kapetanom.

Iduće, treće po redu ročište zakazano je za sredinu rujna. Obitelj, sindikat pomoraca, kao i naše Veleposlanstvo vjeruju i nadaju se pozitivnom ishodu cijelog slučaja.

Hrvatski kapetan duge plovidbe, svoju sudbinu i dalje čeka u turskom zatvoru. S obitelji se čuo prije nekoliko dana.

"Psihofizičko stanje da je dobro, da se dobro drži, da je optimističan i to je za sada tako. Teško, to je jedna velika neizvjesnost šta će bit. Jednostavno svi smo pod stresom i ne znamo kako će se situacija dalje razvijati", kaže Jozo Bekavac, brat kapetana Marka Bekavca.

Kapetan je iza rešetaka od listopada prošle godine. Suočen je s teretom zapovjedne odgovornosti. Na brodu kojim je zapovijedao pronađeno je 137 kilograma kokaina.

"Naš kapetan je u svakom slučaju vrlo napet. Situacija je vrlo ozbiljna jer do sada se na samim ročištima nije ništa uspjelo jasno dokazati, ali sud bi mogao krenuti u smjeru zapovjedne odgovornosti što bi bilo za našeg kapetana vrlo neugodno i to na svaki način moramo pokušati onemogućiti", kaže Hrvoje Cvitanović, veleposlanik RH u Turskoj.

Zapovjednu odgovornost čvrsto odbacuju iz sindikata pomoraca koji obitelji uhićenog kapetana daju svu potrebnu pomoć.

"Nikakvi dokazi nisu pronađeni, kontrola nije bila moguća. Kapetan Bekavac je zatražio od kompanije dodatne mjere koje mu nisu omogućene. Apsolutno nema govora da se krivica može prebacivati na zapovjednika broda", kaže Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

U pozitivan ishod za kapetana i posadu čvrsto vjeruju u resornom sindikatu.

"Ono što je nama evidentno je to da su ljudi nevini i da inkriminirajućih dokaza protiv njih nema. Ono što mi očekujemo je oslobađanje. Ne možemo sa sigurnošću reći da će do toga doći, možemo se samo nadati. Uvijek nam u slučaju loše opcije ostaje opcija drugostupanjske tužbe i presude. Iskreno se nadam da će kapetan Bekavac skupa sa mnom 17. rujna doći doma", kaže Melvan.

Taj datum čeka u zatvoru. Veleposlanstvu se nije žalio na zatvorske uvjete.

"Do sada on nije nikada tražio nešto posebno što bi na neki način značilo da je gospodin Bekavac u nekoj teškoći ili da mu nešto ključno treba", dodaje Cvitanović.

Sve optužbe koje se Bekavcu stavljaju na teret kapetan je dosad odbacio.

"Smatram da on tu stvarno s tim nema veze pošto je prvi puta na toj kompaniji, na tom brodu. Smatram da je to njemu namješteno. Sad tko mu je namjestio i iz kojih razloga. Mislim koja je to igra - trebalo bi ispitat o čemu se tu radi, znači više neke instance", kazao je Jozo Bekavac.

Sredina rujna dat će svi se nadaju pozitivne odgovore za kapetana.

