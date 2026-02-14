Policija u novim akcijama s dronovima: "Noći muzeja sve su popularnije. Mislim da će biti i noći stanica za tehnički pregled"

Policija najavljuje novu veliku akciju nadzora prometa nad svim većim prometnicama, a burna noć je i iza njih uz više prometnih nesreća i vožnji u alkoholiziranom stanju. Rekorderka je žena s područja zagrebačke Trešnjevke koja je napuhala gotovo četiri promila.

Teška nesreća zabilježena je i nedaleko od Novske, gdje je u pretrčavanju autoceste poginulo dvoje ljudi, dok ih je još dvoje ozlijeđeno. O svemu je s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem razgovarao Goran Medić iz PU zagrebačke.

"Autocesta je specifična prometnica i sama logika nalaže da se tu pješaci ne bi trebali nalaziti. Samim time ih vozači ne očekuju. U ovom slučaju su specifične okolnosti s obzirom na to da je najvjerojatnije riječ o ilegalnim imigrantima, koji su naravno htjeli neopaženo prijeći tu prometnicu. Usred vjerojatno nekog velikog osobnog stresa nisu dovoljno pazili i nažalost imamo tragičan ishod", rekao je Medić.

Goran Medić Foto: Dnevnik Nove TV

Na području Zagreba u noći s petka na subotu uhvatili su vozačicu s čak četiri promila alkohola u krvi koja, kako kaže Medić, zdravstveno nije bila sposobna upravljati vozilom.

"Slijedi joj žurni prekršajni postupak, čim za njega bude sposobna. Mi uvijek naglasak stavljamo na nepropisnu brzinu i na vožnju pod utjecajem opojnih sredstava i to su tijekom vikenda najčešći prekršaji", ispričao je.

Kaže da će im pomoći i dronovi, koje koriste za prekršaje koje je uobičajenim metodama teže utvrditi, a to su najčešće crvena svjetla na raskrižjima gdje ne mogu postaviti ophodnju i policijske službenike koji bi to zapazili: "Tu su se dronovi pokazali izuzetno korisni i učinkoviti".

Na pitanje koliko će sad "prolaziti" opravdanja vozača, kaže da u to ne ulaze. "Ako se prekršaj utvrdi, ako se načini snimka, izdaje se prekršajni nalog, a opravdanja su onda na sucima, ako ih žele slušati, odnosno ako postupak dođe do te faze", rekao je Medić.

U petak su imali i akciju na "car meetu" na zapadu Zagreba. "Mi smo svaki petak nazočni u zoni takvih okupljanja, s većim ili manjim brojem službenika, ovisno o tome što nam dopuštaju ostali radni zadaci i radne obaveze. Ovaj vikend smo procijenili da bi moglo biti dosta sudionika s obzirom na lijepo vrijeme i objave na društvenim mrežama. Povećali smo broj službenika, uključili smo i stanice za tehnički pregled. Izuzetno uspješno smo to odradili što se nas tiče - 25 vozila koje su policijski službenici odabrali i odveli u stanicu za tehnički pregled su pregledana. 19 je isključeno zbog opasnih nedostataka, dok je šest novčano kažnjeno zbog većih nedostataka", rekao je Medić i najavio nove akcije.

"I dalje radimo na četiri ubojice. Vidjeli ste i sami da su Noći muzeja sve popularnije. Mislim da će i noći stanica za tehnički pregled biti nešto učestalije", poručio je.