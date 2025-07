Nakon što je Hrvatsku tijekom vikenda zahvatila snažna promjena vremena koja je u pojedinim dijelovima zemlje izazvala niz problema, u ponedjeljak je na redu nova kišna epizoda.

Bit će promjenljivo oblačno, uz mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, ponegdje i izražene. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj kiša će biti češća i obilnija. Moguće je pritom i grmljavinsko nevrijeme, osobito od sredine dana i u Dalmaciji.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena do jaka bura, na srednjem i južnom dijelu slabo do umjereno jugo, prolazno i jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će većinom od 21 do 26 °C, u Dalmaciji i malo viša.

Zbog moguće obilne kiše i grmljavinskih nevremena na snazi su narančasta upozorenja meteoalarma za karlovačku, gospićku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju dok je za ostatak zemlje na snazi žuto upozorenje.

Meteoalarm Foto: DHMZ

"Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Uvjeti za vožnju su opasni zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", upozorio je DHMZ.

Nevrijeme je već stiglo u Istru, pala je obilna kiša i ponegdje, kao u Poreču i Puli, te izazvala bujične poplave, a bilo je i grmljavinskih oluja.

Sunčanije i toplije bit će od srijede, ali ne i posve stabilno, a više detalja o tome kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak i u danima ispred nas pogledajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.