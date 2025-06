Stiže promjena vremena, ali kratkog daha: Sve o tome zna meterorolog Dnevnika Nove TV

Stiže nam promjena vremena. Iako će se sunčano većinom nastaviti i u nadolazećem razdoblju, zapuhat će sjeverac i bura koji će značajno sniziti temperaturu zraka i umiriti ovu vrućinu. Za mnoge to znači ugodnije vrijeme u sljedećem tjednu. Sutra, poslijepodne prolazno naoblačenje i na sjeveru grmljavinski pljuskovi. Preko naših krajeva premještat će se frontalni sustav, hladniji zrak sa sjevera pogurnut će ovu vrućinu, no s obzirom na to da dolazi na dobro zagrijano tlo, atmosfera će biti nestabilna, te su u razdoblju između 14 i 20 sati sutra, prije svega u središnjoj Hrvatskoj, a izglednije na sjeveru zemlje mogući grmljavinski pljuskovi, lokalno i nevrijeme.



Jutro će još biti sunčano. Također i ugodno toplo. Minimalna temperatura, uglavnom od 16 do 21 stupanj, samo u gorju malo niža. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo.



Dosta sunca i tijekom dana, a postupno naoblačenje stiže prvo u najsjevernije krajeve. Mogući su pljuskovi s grmljavinom, lokalno i nevrijeme, i to ponajprije u Međimurju i Hrvatskom Zagorju. Pri tom će vjetar naglo okrenuti na jak sjeverac s olujnim udarima. Prije promjene temperatura će porasti bar do 30, a sjeverni vjetar kasnije će nam donijeti svježinu.



Vjetar će okrenuti i u istočnim predjelima. Ovdje ipak većinom suho i uz manje šanse za pljuskove poslijepodne, eventualno u najsjevernijim krajevima. Veći dio dana sunčano i vruće uz 30 do 33 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano te vrlo toplo. Puhat će jugozapadnjak i jugo, tek kasno navečer i u noći na ponedjeljak zapuhat će bura, a u gorju će se skupiti i nešto oblaka. Najviša dnevna temperatura će biti od 25 do 30 stupnjeva.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano, vrlo toplo i vruće. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 30, do 32 stupnja.



More je sad već ugodno za kupanje, mjeri najčešće 22 do 24 stupnja. Sutra slično, ponegdje i malo toplije, a potom će ga bura u sljedećem tjednu izmiješati, pa će trebati koji dan da se površina ponovno zagrije. Kupajte se svakako.



S obzirom na većinom sunčano vrijeme veći dio dana, UV indeks će i sutra na cijelom našem području biti vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

U ponedjeljak u kopnenim krajevima u početku malo više oblaka, no poslijepodne će ih biti sve manje, pa nas od utorka ponovno očekuje pretežno sunčano. Uz sjeverac i sjeveroistočnjak će značajno osvježiti, u usporedbi s vikendom i za desetak stupnjeva, no temperatura će iz dana u dan prema sredini tjedna ponovno rasti. Mnogima će ovo popuštanje vrućine dobro doći, i biometeorološke prilike će stoga biti izrazito povoljne.



Na Jadranu se ova promjena vremena neće toliko ni osjetiti u naoblaci i temperaturi, koliko u vjetru i osjetu topline. Zapuhat će jaka bura, u ponedjeljak na sjevernom dijelu s olujnim udarima. No pročistit će zrak, razbistrit će atmosferu od vlage što će svima dobro doći. Zadržat će se sunčano, a temperatura će na početku tjedna biti možda tek stupanj ili dva niža nego za vikend. Uglavnom, bit ćete zadovoljni.