Završena je druga sezona projekta Startaj Hrvatska partnera Nove TV i SPAR-a Hrvatska, koji su još jednom udružili snage kako bi podržali male poduzetnike. Osmero kandidata potpisalo je Ugovore o nastavku suradnje s trgovačkim lancem SPAR Hrvatska, a proglašen je i Hit proizvod 2021.godine.

Iza svakog od osam odabranih proizvoda projekta Startaj Hrvatska stoji posebna poduzetnička priča, a upravo kandidati druge sezone su dobili mogućnost ne samo pokrenuti svoje poslovanje, razviti inovativnost, nego i pronaći svoje tržište zahvaljujući partnerima Novoj TV i SPAR-u Hrvatska.

U prvoj sezoni projekta HIT proizvodom proglašena je Zorina mast Gorana Čipčića, a ta laskava titula u 2021. godini pripala je Maji Fertalić čiji je zdravi snack od orašastog voća, Nutty BARica, prepoznat od strane kupaca, te ga nagradili najboljim prodajnim rezultatima.

"Kada je došla ta vijest da je Nutty BARica HIT proizvod ja sam se stvarno slomila. Teško pokazujem emocije, ali tu je sve izašlo van, sav taj trud, skoro godina dana rada na projektu i neizmjerna sreća i ponos”, ispričala je svoje dojmove pobjednica.

Maja Fertalić se poput preostalih sedam kandidata projekta Startaj Hrvatska odlučila pokrenuti poduzetničku priču u vrlo izazovnom periodu života u čemu su joj pomogli savjeti stručnjaka iz SPAR-a.

"Igrom slučaja u vrijeme pandemije ostala sam bez posla. Radila sam u jednoj korporaciji, osam godina sam bila tamo i nisam znala što i kako dalje. S obzirom na dijagnozu multiple skleroze i promjenom prehrane nekako sam sama sebi htjela osigurati zdravi snack koji ću moći pojesti između obroka.

Probali su ju prijatelji, bila je jako dobro prihvaćena, pitali su me i da ju napravim njima i ja sam nekako tako jadna s tom dijagnozom i bez posla ne znajući što će biti sutra odlučila sam da ću se baciti u proizvodnju u jedan dio o kojem nemam apsolutno pojma nikakvog”, objasnila je.

Na tom putu bilo je i puno izazova, usred prve narudžbe Maja je odlučila promijeniti lokaciju i kupiti nove strojeve.

"Borili smo se sa strojem i dječjim bolestima koje dan danas imamo i to je bilo izazovno, nisam mislila da će to biti baš tako. Nemojte me pitati kako smo to napravili, napravili smo u jedan ponedjeljak, a u utorak smo već radili i stvarali nove Nutty BARice jer je SPAR trebao robu”, kazala je.

Od ideje do poduzetničke samostalnosti

Unatoč tome odlučila je biti hrabra i odvažna, te je nastavila s proizvodnjom zdravih energetskih pločica, idealnih za doručak i međuobrok. Zahvaljujući tome promijenila se njena poduzetnička priča, te je Maja Fertalić u konačnici napravila najveći poduzetnički iskorak i postigla poduzetničku samostalnost.

Ja sam znala da imamo jedan malo drugačiji proizvod, ali sam se isto tako bojala kako će on biti prihvaćen od strane kupaca. Da, police su se praznile vrlo brzo nakon što su se napunile i ono jedino što mogu reći je neizmjerno hvala svim kupcima.

Projekt Startaj Hrvatska daje konkretan doprinos društvu, te ponovnom pokretanju gospodarstva u Hrvatskoj u ovim izazovnim vremenima. Zato je važno poslati poruku svima onima koji razmišljaju o prijavi.

"Tko god razmišlja o tome da se želi okušati u projektu Startaj Hrvatska preporučila bih da se prijavi odmah. Da ne razmišlja, da ne kalkulira, da jednostavno mora biti spreman na jedan veliki rad i trud, na odricanje, to je neupitno, ali sve što će se vratiti je jednostavno deset puta jače i veće.

Ako ima vjeru u svoj biznis i svoj proizvod neka se prijavi što prije i neka postane dio Startaj Hrvatska obitelji. Ono što sam ja naučila je svakako da sav taj rad i trud se isplati pogotovo kada imaš tako velikog partnera poput Spara da stoji iza tebe i da je tu za bilo koji telefonski poziv i u bilo koje vrijeme, ja sam dobila podršku“, zaključila je pobjednica projekta Maja.

