Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovorila je na kritike i pojasnila kako je došlo do susreta s napadačem iz Prečkog. "Kako sam i komunicirala, obratila sam mu se kao liječnica i pitala za zdravstveno stanje."

"To je bio slučajan susret, nisam ga planirala posjetiti. Isto kao što je u dopuni bilo da je to bio slučajni susret u povratku s dijagnostičke pretrage. To je jedina i potpuna istina", istaknula je Hrstić, koja je bila s premijerom Andrejem Plenkovićem u posjetu Petrinji i Sisku.



Kazala je da nije kontaktirala napadačevu majku te naglasila: "Iz svih kutova će se sagledati što je bilo. Treba pogledati te silne dane, cijeli dijagnostički i terapijski pristup."

Što se tiče stanja ozlijeđenih u napadu u školi, rekla je da sve ide na dobro i bit će polako otpusti, a upitana o inspekciji koja je poslana u bolnicu u Jankomiru, rekla je: "Tijekom vikenda dostavljena je dokumentacija, kao i obrazloženje. Imam inicijalne informacije, ali svu dokumentaciju treba skupiti, donijeti zaključak, kontaktirati stručno povjerenstvo. Mora se vidjeti je li sva dokumentacija dostavljena. Ako je sve dostavljeno, to će biti za koji dan. Ne mogu potvrditi da ima stručnih propusta, ali potrebno je imati kompletnu dokumentaciju."

