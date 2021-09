Godinama su radili, razvijali svoju ideju, a sada je došao red za stepenicu više. Osmero poduzetnika dobilo je jedinstvenu priliku predstaviti svoje proizvode cijeloj Hrvatskoj i u drugoj sezoni Startaj Hrvatska. Projekt je to koji donosi priče malih i inovativnih domaćih proizvođača te im pomaže da se njihovi proizvodi nađu na policama Spar i Interspar trgovina.

Njihov put često nije bio lak i jednostavan, no sada se sve isplatilo. Proizvodi osmero poduzetnika našli su svoj put do posebnih plavih polica u INTERSPAR hipermarketima i odabranim SPAR supermarketima diljem Hrvatske.

''Danas su nam se snovi ostvarili. Osjećaj je još uvijek nestvaran, još uvijek nismo svjesni toga da su nam proizvodi na spar policama'', kaže Marija Čulo.



''Tražile smo obje nešto novo, neku novu priliku, novu mogućnost za pokazat sve što smo radili do sad'', govori Ivana Grčić.



''Osjećaj je neopisiv, još uvijek smo pod dojmovima, kad smo vidjeli proizvod, bilo je stvarno ja sam se rasplakala'', kaže Vesna Sirovina.

Vrijedne ruke Marije Čulo osmislile su smrznute slastice 7stars koje će razgaliti svako nepce. A majka i kći Vesna Sirovina te Ivana Grčić, koje stoje iza brenda Meli Aromatica, predstavit će nam se svojim deterdžentom i omekšivačem. U projektu ćemo upoznati i Maju Fertalić koja je zbog zdravlja osmislila snack pločice Nutty by Maja, ali i Jelenu Gadže i njezin Fruit Moons, snack od dehidriranog voćnog pirea.



''Razlozi su upravo ovi tu, da se nakon par mjeseci od prijave nalazimo u ovako velikom projaktu i na policama Spara i Interspara. Mislim to je jednostavno ostvarenje sna'', kaže Maja Fertalić.

''Ono što će mi omogućiti, s obzirom da je moj proizvod relativno nepoznat i uvijek treba uputa za konzumiranje, da će korisnici na lakši način shvatiti kako se on konzumira, da se ne žvače nego da se topi u ustima, dakle da to je ono bitno'', objasnila je Jelena Gadže.

Snovi se ostvaruju i bračnom paru Renati i Mariju Buriću. Njihovi ravioli pod imenom Pa-šta podsjećaju na one bakine. A još jedan bračni par ispričat će svoju priču. Brankica Borović i njezin suprug Paolo upoznat će nas sa svojom Viktoria kozmetikom od magarećeg mlijeka.



''Ja sam preponosna, čak mi je pomalo nestvarno. Ne mogu vjerovati da smo od samog početka, kad smo uopće poslali prijavu za Startaj Hrvatska, zapravo stvarno završili na polici Interspara i Spara'', kaže Renata Burić.



''Razlozi su dolazak na tržište, izlazak do šire publike i prosto da Viktoria kozmetika pronađe nekako svoj put do finalnog korisnika'', govori Brankica Borović.

Gledatelje idućih tjedana očekuju inspirativne priče poput one četvero prijatelja koji stoje iza brenda Ekipa Kombucha, a koji će se predstaviti tim pićem. Ali i priču Zvonimira Kalića koji u samom srcu Slavonije uzgaja eko-konoplju i proizvodi Croaticanna bio-ulje konoplje.

''Vidjeli smo to kao priliku da razvijemo svoj proizvod, firmu i nekakvu podršku i smatrali smo da bi to mogla bit dobra stvar i tako je i ispalo'', kaže Mario Likar.



''Očekivanja su mi da proizvod ima svoju prođu, da dođe do kupca da pronađe i one koji ga nikad nisu koristili, da im objasnimo što je konoplja, kako se može koristiti koji su njezini benefiti,da upoznaju neku našu Hrvatsku proizvodnju'', zaključio je Zvonimir Kalić.

Startaj Hrvatska jedinstveni je projekt Nove TV i Spara Hrvatska koji razvija, pomaže i potiče razvoj hrvatskog poduzetništva, inovativne proizvođače i startupove.



''Pravi poduzetnik prihvaća okolnosti u kojima posluje, shvaća to kao izazov, uporan je, ustrajan i fleksibilan, mijenja taktiku da bi došao do svog cilja. Ovi kandidati su bili najbolja potvrda da je to prava poduzetnička odluka'', govori Helmut Fenzl.

Samo jedan od ovih proizvoda postat će HIT proizvod, a o tome će odlučiti - kupci. Ideje i inspirativne priče o putu do uspjeha ovih poduzetnika pratite uskoro na Novoj TV!

