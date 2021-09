Nakon uspješne prve sezone, projekt Nove TV i trgovačkog lanca SPAR ''Startaj Hrvatska'' ide dalje. I u novoj sezoni osmero je poduzetnika dobilo nevjerojatnu priliku da svoje poslovanje dignu na višu razinu. Što je potrebno za uspjeh otkrio nam je predsjednik uprave Spara Hrvatska Helmut Fenzl.

Koliki je trag ostavila prva sezona ''Startaj Hrvatska''?

Ja se nadam dubok trag. Reakcije su bile tako sjajne da bi se moglo zaključiti da je upravo jedan takav projekt poput ''Startaj Hrvatska'' našem tržištu, našem društvu nedostajao.

Što je, prema vašem mišljenju, ključni doprinos prve sezone?

Projekt se bavi poduzetništvom i široj javnosti predstavlja inovativne proizvođače i zanimljive startup-ove. Ja vjerujem da ovaj projekt ima snagu i promijeniti mišljenja javnosti o novim poduzetnicima. Mi smo sada imali priliku vidjeti, kao gledatelji smo čak i osobno upoznali, barem takav dojam imamo, primjer mladih poduzetnika poput Gorana iz Dalmacije koji je bio pobjednik.

Jan Kerekeš u novoj ulozi: Koja je njegova uloga u projektu Startaj Hrvatska, što sve priprema i kako se snašao?

Koje su neke nužne kvalitete koje poduzetnik mora imati za uspjeh?

Ključni faktor je marljivost. Naravno, morate se truditi. Morate biti uporni. Sigurno vam neće sve poći iz prve. Morate biti fleksibilni, morate znati promijeniti taktiku ako vam baš i ne ide odmah iz prve. Ali tu mora biti dobra ideja ili dobar proizvod! A mi smo tu da vam pomognemo dalje s idejom da nađete put do police.

Koji je vaš pokretač i cilj u ovom projektu?

Imamo više razloga biti u ovom projektu. S jedne strane, veliki smo sustav koji, cijelo ovo vrijeme dok smo rasli, pomaže našim partnerima da s nama rastu. To je, na neki način, odgovornost velikih kompanija prema društvu, ja bih rekao. S druge strane, imamo pojavu puno novih kompanija, startupova koji obogaćuju naš asortiman. Ima tu jako puno u smjeru prehrane, to svakako pozdravljamo. To su artikli koji su definitivno u trendu.

Projekt koji je dvjema poduzetnicama promijenio život: Što kažu o svemu godinu dana nakon sudjelovanja?

Što biste poručili kandidatima druge sezone?

Ja bih im poručio neka vjeruju u sebe, svoj proizvod, svoj uspjeh. To je preduvjet da ga postignu, a neka znaju da smo mi tu uz njih, da smo partneri u projektu i da ćemo, ja vjerujem, zajedno riješiti sve probleme koji su na putu. I da ćemo svi zajedno uspjeti. Na kraju, neka kupac kaže svoje. Kupac uvijek ima zadnju riječ.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr