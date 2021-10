Zagrepčanka Renata Burić svojom je domaćom tjesteninom PA-ŠTA već osvojila svoje sugrađane, a sada je dobila priliku da raviolima iz svoje maštovite radionice oduševi cijelu Hrvatsku. Renatinu poduzetničku priču imat ćete prilike otkriti u prvoj epizodi druge sezone projekta Startaj Hrvatska.

''Odlučila sam raditi tjesteninu s raznim motivima jer sam htjela svojim kupcima približiti osjećaj restorana u njihovom domu i potaknuti ih da oni isto na neki način budu kreativni u kuhinji'', rekla nam je Renata o ideji koja stoji iza njezine tjestenine PA-ŠTA.

Renatinu maštovitu ideju podržao je suprug Mario, njezin najveći pomagač. Inovativnom idejom i zajedničkim snagama taj je dvojac vrlo brzo pronašao svoj put do kupaca.

''Naš proizvod je po mnogočemu specifičan. Netko bi rekao 'tjestenina, ima je svugdje u svijetu', a zapravo je vrlo teško pronaći ovakvu tjesteninu. Prva specifičnost je ta što je rađena ručno i drugačijeg je izgleda od onoga što se može pronaći na tržištu. Njezino punjenje je jako bogato i napravljeno s visokokvalitetnim namirnicama'', objasnila je Renata, kojoj je u počecima trebalo sat vremena da napravi kilogram raviola. Sada kada se, kako kaže, ''ufurala'', u tom vremenu može napraviti i do četiri kilograma.

Najdraži dio proizvodnje Renati je oblikovanje. ''Svaki dio nosi svoje, nekad mi je oblikovanje teže jer moram izbušiti milijun i jednu rupicu, ali u principu najviše volim taj dio kad proizvod dođe do svog finalnog izgleda. Priprema je najteži dio, ona je pola posla, zahtijeva puno vremena, puno pažnje. Tijesto mora odležati tri sata, mnogo je koraka u sigurnosti hrane na koje moramo paziti'', otkriva.

Mario je zadužen za razvlačenje tijesta, ali s vremena na vrijeme i on se okuša u ukrašavanju. ''Najviše razvlačim tijesto i uživam u tome. Kad mi iz mašine prolazi kroz ruke, nekako mi je to uživancija. Razvučem tijesto na dva metra i čudim se sam sebi da ja to mogu. Ponekad radim i rupice kad mi Renata kaže i to je to. Za to treba malo više živaca'', kazao je Mario i priznao da mu je trebalo nekoliko mjeseci da savlada tehniku razvlačenja.

Renatini PA-ŠTA ravioli dolaze u tri okusa (Foto: Nova Studio)

Ne čudi, stoga, što Renata već ima svoje stalne klijente, a otkrila nam je i tko je najveći ljubitelj njezine tjestenine.

''Rekla bih da su moja šogorica i moj tast najveći ljubitelji moje tjestenine, ali tek su je nedavno otkrili. Naš pogon je u obiteljskoj kući i oni dugo vremena uopće nisu isprobali tjesteninu i nisu uopće znali što ja radim. I tako sam im jednom prilikom rekla da u škrinji ima viška, oni su to isprobali i zaljubili se. Tako nam sada stalno potajice kradu iz škrinje. Osim mojih redovitih kupaca, oni su možda najnoviji fanovi. Kad se uspiješ probiti u obitelji, onda je to već uspjeh'', rekla je kroz smijeh Renata.

Među najvećim ljubiteljima je i njihov jedanaestogodišnji sin. ''On mi je jednom platio, dao mi je 10 kuna da mu napravim raviole sa sipinim crnilom koje imaju bijele točke na sebi. Tako da on baš voli jesti našu tjesteninu'', otkrila je Renata.

PA-ŠTA ravioli su ručno rađeni (Foto: Nova Studio)

S obzirom na to da su tek nedavno zakoračili u poduzetništvo, upitali smo ih koji su im snovi za budućnost. '''', kazao je Mario, a Renata je dodala: ''Mi smo polako išli s ovime, korak po korak,. Htjeli bismo još neke naše proizvode plasirati na tržište, a poslije možda osmislimo nešto novo što još u svijetu ne postoji. Samo je nebo granica.''

Iako je, kako Mario kaže, bilo svega, od svađa, financijskih problema do raznih uspona i padova, na kraju se sve isplatilo. Renata se osvrnula na projekt i istaknula njegovu veliku vrijednost: ''SPAR Hrvatska nam je jako puno pomogao. Najveća vrijednost nije samo to da su nam omogućili ovaj projekt, nego i količina znanja koju su nam pružili. Proizvodnja zahtijeva puno zakonskih regulativa, a u Hrvatskoj je jako teško pronaći mjesto ili osobe koje su spremne s tobom podijeliti znanje i informacije. Iz SPAR Hrvatska dobili bezgranično mnogo informacija, bezgranično mnogo uputa kako da se ponašamo, gdje da idemo i što da tražimo, koji papir nam fali, na što da pazimo, kakva ambalaža mora biti. Ja sam baš zahvalna na tom znanju, mislim da je to najveće bogatstvo ovog cijelog projekta jer dobiješ nešto što ti kasnije nitko više ne može uzeti.''

Renatina priča pokazuje da život može imati nevjerojatne obrate. Više o njezinom putu i nastanku PA-ŠTA raviola ne propustite pogledati u prvoj epizodi emisije Startaj Hrvatska u subotu 9. listopada na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.