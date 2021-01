Potresom pogođena područja idućih će dana biti suočena s još jednim izazovom: meteorolozi najavljuju zahladnjenje i snijeg.

Dane pred nama obilježit će prije svega hladnoća: jedino se na krajnjem jugu temperatura za vikend neće osjetno mijenjati. Što se tiče oborina, danas će ih ponovno biti, i kiše i snijega, a i susnježice vrlo vjerojatno. Potom mirnija subota i onda još jednom oborine u drugom dijelu vikenda.

U višim slojevima atmosfere uspostavlja se izraženo zapadno i jugozapadno strujanje, što za nas dolje na zemlji ovih dana znači brzu izmjenu vremenskih prilika. Hladniji zrak gurat će se sa sjevera, a topli s juga, zbog čega će nam u blizini cijelo vrijeme biti frontalni sustavi.

U takvim okolnostima jutros će biti većinom oblačno, s oborinama, na moru povremeno s kišom, u gorju snijegom, dok će drugdje na kopnu biti i susnježice. Zapuhat će vjetar sa sjevera, na Jadranu bura, podno Velebita jaka, a kasnije na otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -4 do 1, a na moru između 3 i 8 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj zadržat će se većinom oblačno, oborine će biti češće upravo u drugom dijelu dana: susnježica će prelaziti u snijeg pa će se lokalno stvarati i tanji snježni pokrivač, od tri centimetra u nizinama do 15-ak u gorju. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti najviše 2, 3 stupnja.

Slično će biti i u Slavoniji i Baranji, većinom oblačno, poslijepodne povremeno sa susnježicom i snijegom. Puhat će sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 3 stupnja.

I u gorju stiže novi snijeg, novi snježni pokrivač, dok će se na sjevernom Jadranu naoblaka poslijepodne postupno kidati. Puhat će umjerena i jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 6 do 9 stupnjeva. U gorju oko nule.

U Dalmaciji će biti promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu, u unutrašnjosti susnježicu i u najvišim predjelima snijeg. Na sjevernom dijelu poslijepodne se očekuje smanjenje naoblake. Puhat će većinom slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura - uglavnom između 8 i 13 stupnjeva.

I idućih dana vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz oborine. U kopnenom dijelu zemlje uglavnom će to biti snijeg, a stvarat će se i novi snježni pokrivač. U subotu će biti malo snijega u gorju, a u nedjelju i ponedjeljak ga potom može biti i drugdje u unutrašnjosti. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar te će biti dosta hladno, uz temperaturu oko nule.

Na Jadranu za vikend dosta oblaka, osobito na jugu gdje u nedjelju lokalno može biti i obilnije kiše. Puhat će umjerena i jaka bura, u Dalmaciji u ponedjeljak i sjeverozapadnjak. Temperatura niža, osobito na sjevernom dijelu, dok će krajnji jug ovo zahladnjenje ipak manje osjetiti.

HAK upozorava na oprez u prometu

U Lici i Gorskom kotaru jutros već povremeno pada snijeg. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni te poledica. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zbog oštećenja kolnika ili vode na kolniku zatvorene su:

DC37 kroz Glinu (obilazak je ulicama grada Gline);

ŽC3121 Tišina-Palanjek (obilazak je ŽC3274 Palanjek-Mahovo);

ŽC3156 Žažina-Mala Gorica;

ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Oborovo. Obilazak je preko Sesvetskog Kraljevca i Otoka Svibovskog;

ŽC5146 Kosinjski most-Lipovo Polje;

LC33134 u mjestu Rausovac. Obilazak: LC33127 Selište Kostajničko-Hrvatska Kostajnica i obratno;

LC33086 Donje Selište-Skela;

LC67207 Vrgorac-Orah

LC67209 Veliki Prolog-Draževitići.

Vozi se otežano (oštećenja uzrokovana potresom i odroni): na mostu Brest kod Petrinje (uz ograničenje brzine od 30 km/h) ili obilazno: Žažina-Sisak-Mošćenica-Petrinja i obrnuto; na državnoj cesti DC3 u mjestu Dubravci.

Na županijskoj cesti ŽC3232 Majske Poljane-Glina na mostu preko rijeke Maje dopušten je promet vozilima do 3,5 tone.

Otežano se vozi i na drugim prometnicama u Sisačko-moslavačkoj županiji, osobito na prilazima Petrinji, Glini, Sisku te okolnim mjestima. Pozivajus e vozači da prate upute nadležnih službi.