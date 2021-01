Tlo kod Gline i Petrinje ne miruje. Tijekom noći zabilježeno je desetak potresa s magnitudom manjom od 2 po Richteru. U 6:35 zabilježen je slabiji potres magnitude 1,3 po Richteru.

7:22 Tijekom noći na četvrtak zabilježeno je desetak potresa magnitude do 2 po Richteru. Posljednji zabilježeni potres dogodio se u 6:35. Bio je magnitude 1,3 po Richteru. Epicentar potresa bio je 24 kilometra južno od Zagreba, 14 kilometara jugozapadno od Velike Gorice na dubini od osam kilometara.

"Osjeti se podrhtavanje tla, poda u kući", "Nikakva buka, samo ljuljanje pet sekundi", "Samo eksplozija u daljini, bez trešnje... Čudno, a 1,3 magnituda", "Lagani kratki trzaj... buđenje", "Tutnjava u daljini, Dubrava", "Osjetio se drhtaj u Samoboru", "Podrhtavanje Dugo selo", napisali su građani na EMSC-u.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M1.3 in Croatia 47 min ago pic.twitter.com/kn5kjCp9YL