Stižu nove nestabilnosti: Pogledajte kada možemo očekivati promjenu vremena

Posljednjih nekoliko dana toliko je toplo da smo zaboravili zimu. Iako prema kraju mjeseca travnja, sve češće postaje uobičajeno 23, 24 stupnja, za sad je to ipak malo iznad prosjeka. Uobičajeni maksimum bio bi od 17 do 21 za ovo razdoblje, u gorju malo niže. Sljedećih dana očekujemo upravo to, primjereniju, ali i dalje ugodnu temperaturu.

Sljedećih nekoliko dana vrijeme će biti malo manje toplo, ali i nestabilnije pa bi gotovo svakodnevno moglo biti kiše ili lokalnih pljuskova. Prizemno smo u polju izjednačenog tlaka, dok će se po visini nad našim područjem sve do nedjelje zadržavati vlažan i nestabilan zrak. Vrijeme će biti promjenjivo, uz izmjenu sunčanih razdoblja i onih s više oblaka pri čemu će mjestimice i povremeno kišiti. Stabilizaciju očekujemo u drugom dijelu vikenda.

Pred nama je promjenjivo oblačno jutro, mjestimice s kraćim sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Onih duljih bit će na Jadranu. Moguće je malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu kratko će zapuhati bura, a na južnom tijekom dana većinom jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 13, a na Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Moguć je i pljusak s grmljavinom, izglednije prema istoku. Vjetar slab, temperatura uglavnom od 21 do 23 stupnja.

I u Slavoniji slično, promjenjivo, nestabilno, i ovdje poslijepodne uz moguće pljuskove praćene grmljavinom. Temperatura će biti od 22 do 24 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj malo oblačnije, na sjevernom Jadranu djelomice sunčano. No posvuda nestabilno, pa može biti sporadičnih pljuskova i grmljavine: šanse za to su veće u gorju i u unutrašnjosti Istre. Ujutro i prijepodne će puhati bura, a kasnije uglavnom jugozapadnjak. Temperatura u gorju od 18 do 20, a na moru od 21 do 24 stupnja.

I Dalmaciju očekuje djelomice sunčano i ne posve stabilno vrijeme. I ovdje tijekom dana može mjestimice pasti poneki pljusak, vjerojatnije u zaleđu. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 21 do 24 stupnja.

U nastavku tjedna očekuje nas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i pljuskovima praćenim grmljavinom. Krajem tjedna zapuhat će sjeverac koji u subotu ponegdje može biti i jak. Dnevna temperatura u blagom padu.

Na Jadranu svih dana više sunca, a pljuskova s grmljavinom će biti uglavnom u petak i u subotu prijepodne. Puhat će većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok će u subotu na sjevernom dijelu zapuhati bura. Temperatura se na moru sljedećih dana neće značajnije mijenjati.

Suho, a na Jadranu i sunčano očekuje nas u nedjelju. Bura će se u nedjelju proširiti duž većeg dijela obale. Novi tjedan, osobito iza ponedjeljka trebao bi donijeti više sunca i ponovni porast temperature i u kopnene krajeve.