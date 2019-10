Višić je pretukao djevojku nakon što ga je ona udarila u glavu jer joj je u noćnom klubu podigao suknju i uhvatio je za stražnjicu.

Na dvije godine zatvora od kojih će godinu dana odslužiti iza rešetaka, dok ostatak od godine dana neće izdržati ako u roku od četiri godine ne počini neko novo kazneno djelo nepravomoćno je u petak na Općinskom sudu u Splitu osuđen Toni Višić, 29-godišnji zaštitar iz Kaštela, javlja Slobodna Dalmacija.

Ukinut mu je istražni zatvor te su mu određene mjere opreza. Jednom tjedno se mora javljati policiji, a žrtvi se ne smije približiti na manje od 50 metara ili je bilo kako kontaktirati.

Višić 19. srpnja ove godine oko 6.10 sati u prostoru pred ulazom u noćni klub “Central”, nakon što ga je 20-godišnja djevojka upitala zašto je uhvatio za stražnjicu i pri tom ga udarila šakom u glavu, on njoj uzvratio udarivši je šakom u glavu. Od siline udarca djevojka je pala na pod, a onda ju je Višić udario nogom u tijelo od čega je zadobila podljev desne nadlaktice te ju je nakon toga još udario nogom i šakom u glavu slomivši joj jagodičnu kost.

"Bila sam s rodicom u klubu, nismo pile alkohol, cijelu večer smo se zabavljale i plesale i sve je bilo bez problema. (...) Pitala sam gdje je djelatnik kojeg tražim, a Višić mi je podigao suknju i uhvatio me za stražnjicu. Bila sam u šoku jer je to napravio ispred svih, krenula sam niz skale, a on je pošao za mnom kao i njih desetak", ispričala je žrtva na sudu, piše Slobodna.

Dodala je da i danas svakodnevno ima glavobolje i da je u teškom psihičkom stanju. Na pitanje Višićeva odvjetnika Vinka Gulišije čime ga je udarila i je li nešto imala u ruci odgovorila je "Udarila sam ga desnom rukom, labavo i ništa nisam imala u ruci. Nikakvu krv na njemu nisam vidjela nakon mog udarca, a dok sam padala u nesvijest, kroz bljeskove, sjećam se da me on udarao".

Višić se isprva branio šutnjom, no krivnju je na kraju ipak priznao.

"Inače nisam agresivne naravi i stvarno ne znam zašto se ovo dogodilo, nisam uopće razmišljao u tom trenutku. Ovo mi je životna škola i ne vjerujem da ću ikad više ovako nešto napraviti. Iskreno se ispričavam žrtvi i njenoj obitelji. Osramotio sam i svoju obitelj kao i svoju suprugu koja je u visokom stupnju rizične trudnoće i kao budući otac i sportaš sam uvjeren da se ovo neće ponoviti", rekao je.