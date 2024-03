Kruži uznemirujuća snimka o brutalnom silovanju djevojke: "Nađena je u garaži sva krvava, bez gaćica, raščupana..."

Danima po društvenim mrežama kruže uznemirujuće poruke o "novoj drogi" koja se pojavila u noćnim klubovima u Dalmaciji, kao i u unutrašnjosti zemlje. Na audiosnimci jedna mlađa ženska osoba iz Splita upozorava prijateljicu na slučaj od prije nekoliko tjedana kada je jedna 22-godišnja djevojka brutalno silovana nakon što joj je netko u piće u noćnom klubu ubacio neku "prozirnu kapljicu" droge.

"Izašla sam prije misec i po dana u taj klub i vidila sam da se oko mene mota neki tip, ali ne u smislu da me želi upoznati, nego da mi se nekako naginje prema piću. Ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mi netko moga nešto uvaliti u piće. Moja prijateljica koja je bila tamo s drugom ekipom rekla mi je da se pazim tog lika, da je malo previše čudan. Idući dan mi šalje poruku da ih je njena prijateljica iz ekipe odvela doma i da se nakon toga probudila drogirana u autu na svom parkingu i da se ničega nije sićala", ispričala je na snimci jedna djevojka, prenosi Slobodna Dalmacija, te je dodala:

"U jednom momentu očito joj je netko to uvalija u piće jer se počela čudno ponašati, ali su mislili da je pijana. Pozvala je najnormalnije taksi i s kolegicom od koje se nije odvajala otišla do zgrade, taksi ih je iskrca i imala je samo par koraka do portuna. A onda je nađena u garaži sva krvava, modra, bez gaćica, raščupana... Šta da ti kažem, proširi svima da paze da im se ne bi uvalilo u piće, to je neka prozirna kapljica, slatkasta, ne može se navodno skužiti. Ima navodno dvi vrste, od jedne se ničega ne sićaš, a druga ti budi seksualni nagon. Pripazi, raširi ovo svugdi, i ja sam naivna bila, ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mi netko moga nešto uvaliti u piće."

Iz splitske policije neslužbeno se doznaje kako su prije desetak dana zaprimili prijavu za silovanje mlađe djevojke koja je bila u jednom klubu i poslije je nađena na drugom kraju grada te da su joj utvrđene lakše tjelesne ozljede. Djevojka se ničega ne sjeća, a točno je i to da policija ima određenu mušku osobu označenu kao sumnjivca, no isto tako čekaju se nalazi vještačenja uzoraka koje su izuzeli od žrtve i potencijalnog napadača.

Zasad ne mogu niti potvrditi, niti isključiti da se radi baš o slučaju koji se spominje u audiosnimci.