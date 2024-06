Žive kao u horor filmu i strahuju: "Sve rjeđe otvaramo prozore, a noću se čuju i životinje. Ima čagljeva, lisica, svega"

Buktinja je gutala sve pred sobom. U dva sata u noći zapalio se glomazni otpad na platou kraj Jakuševca. Jutro nakon krov se otopio, a opožareni dijelovi razbacani su po podu.

Ratko je vidio kako je sve izgledalo.

"Iza dva sata me probudilo pucketanje, nije blilo nalik na petarde, ali dosta se čulo, bio je otovren prozor. Išao sam pogledati i imamo sam što vidjeti! Bio je plamen barem 30 metara u zrak i veliki oblak crnog dima", priča Ratko.

Požar je gasilo 19 vatrogasaca, uspjeli su ga lokalizirati nakon sat i pol. Jakuševčani su zatvorili prozore jer od dima nisu mogli disati.



"Taj dim je na nas išao, morali smo stavljati majice da začepimo dišne puteve. U tom otpadu sigurno nije bilo parfema nego može biti samo štetnih tvari", smatra Ratko.



Iz NZJZ "Andrija Štampar" kažu da mjerenja kvalitete zraka nisu pokazala značajnija odstupanja. Policijski očevid i dlje traje, utvrđuje se kako je došlo do požara. Na terenu je i državni inspektorat.

"Ono što je najbitnije za reći je da nema ozlijeđenih. Izgorjelo je 50 kubika neopasnog otpada i dio nadstrešnice koja će morati sanirati", objasnio je direktor Čistoće Davor Vić.



I prošle godine na istom mjestu buknuo je požar.



"Prošle godine bio je manji požar kada se glomazni otpad obrađivao

tako da da ophođenje s otpadom postaje sve rizičnije", rekao je Vić.



Na to upozoravaju i iz Ekologije grada.



"Noćas je došlo do ekološkog incidenta to je izgledalo dosta dramtično neupitno da je došlo do nekog zagađenja kvalitete zraka", upozorio je Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada.

Radnici Čistoće još su u strahu od nedavnih odorna. Sindikat upozorava da sigurnost mora biti na prvom mjestu.



"Cijelo vrijeme pratimo situaciju, ovo je dodatna psihoza za radnike, kad se u 2 sata u noći dogodi požar, sreća da nitko nije stadao", rekao je Mumin Hodžić iz Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće.



Mještani se nisu još opravili od odrona. Sanacija na tom dijelu nije ni počela. Nesnosan smrad i dalje se širi. Jakuševec kao da je zapeo u Hitchcockovom horor filmu.

Kako izgleda život mještana Jakuševca uz odrone i požare smeća, provjerila je na licu mjesta Matea Ćorić Brunović koja se uvjerila da zbog straha mještani ne vole izlaziti van te dodala kako je ekipa Dnevnika Nove TV teško i pronašla sugovornika.

Mještana Danimir Ostrugača broji li i dalje broj požara na Jakuševcu.

"Ne brojim ih više, ali nažalost ih pamtim jako puno. Volio bih vidjeti izvješće Zavoda za javno zdravstvo i pitao ih na kojim su mjestima uzimali mjerenja... Očito ne s pravih pozicija", smatra nezadovoljni Jakuševčanin.

"Sve rjeđe otvaramo prozore, a to je sada smanjio i ovaj požar. Ne znamo kad ćemo ponovno otvoriti prozore, dok se smrad od paljevine i smeća ne smiri. Noću se ovdje čuju i životinje. Ima čagljeva, lisica, ima svega", rekao je Bruno Dogančić.

Prošlo je pola godine od odrona. Porazno je da se još uvijek ne zna zašto je došlo do odorna. Osvemu smo upitali grad i oni kažu da sljedeći tjedan na teren izlaze sudski vještaci i da bi paraleno s tim trebala početi i sancija odrona.

