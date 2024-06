Inflacija vlada Hrvatskom, a povišenje cijena primijetili su i turisti: Trebamo li brinuti za turističku sezonu?

Produljeni vikend je na izmaku, oni koji su spajali krenuli su put kuće.

U Hrvatskoj boravi oko 350 tisuća turista. Iz turističke zajednice kažu da je dosad ostvareno više od 4, 3 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, što je povećanje od 10 odnosno 11 posto u odnosu na lani.

Najviše dolaze Nijemci, Slovenci i Austrijanci. Turisti primijećuju da su cijene rasle.



"Definitivno hrana. Sveukupno kulinarsko iskustvo je puno poskupjelo. Također i smještaj", primjetio je Cornelias iz Muenchena.



"Nije strašno skupo, ali nije ni jeftino. Uspoređujući s Engleskom, zapravo je slično. Sladoled je prilično skup", rekla je Camila iz Londona.

"Vrijedi te cijene, ali kad uspoređujete s drugim gradovima u Europi, vrlo je skupo", smatra Daniel.



A što o svemu kažu Hrvati...

"Vrlo je teško, s obzirom da su baš velike cijene. Više si to turisti mogu priuštit nego mi", smatra Lucija iz Splita.

"More, naša obala, otoci postaju sve nedostupniji hrvatskim građanima za ljetovanje. I to ide iz godine u godinu. Koliko god najavljivali da će biti neke umjerene cijene, kako se približavamo špici tako te cijene idu u nebo", objašnjava Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Skupo je i doći do neke destinacije.



Četveročlana obitelj iz Zagreba ide na Brač. Spremnik benzina od 50 litara stoji gotovo 75 eura. Cestarinu će platiti 24 eura. Uračunajmo tu i jedno stajanje na kavu, 10-ak eura. Trajekt košta gotovo 44 eura. Dakle, samo put u jednom smjeru danas stoji oko 150 eura.



Tome, osim smještaja, treba pribrojiti i hranu.

"S obzirom na priljev turista i povećanu turističku potrošnju svake godine nam u ovo razdobolje još ulaze i povećane cijene hrane. Svi skupa moramo plaćati skuplju hranu radi toga što je potražnja za njom veća. Restorani i hoteli već su preskupi i u velikoj mjeri nedostupni građanima", napominje Sever.

Ipak, popunjenost je, kažu vlasnici na razini prošle godine. Priznaju, cijene su malo korigirali.

"Nekakvih 5 do 10 je bilo dizanje cijene čisto radi same nabave, energije i ostalog što je poskupilo. To je u nekakvom normalnom tijeku inflacije", kaže Josip Brusić, vlasnik i voditelj hotela na Krku.

Turistički sektor kaže da bilježe stabilizaciju cijena.

"Ako su i negdje rasle da su rasle minimalno ili su te cijene koje su rasle bile vezane uz značajno podizanje kvalitete. Ukupno gledano ne bilježimo velike rastove", napomenuo je Boris Žgomba, predsjednik udruženja putničkih agencija pri HGK reporterki Dnevnika NOve TV Karli Trstenjak.

Jer ponude će biti dok je potražnje. Nevažno iz koje zemlje ona bila.



Kraj produženog vikenda

Produženom prazničkom vikendu došao je kraj. I strani i domaći gosti vraćaju se svojim kućama. Na naplatnim postajama Lučko u Zagrebu Dina Ćevid provjerila je kakvo je stanje.

Produženi vikend brojni su iskoristili za odmor na Jadranu, kako domaći, tako i strani gosti koji su spojili Tijelovo, pa je u nedjelju bila gužva na autocestama iz smjera obale prema unutrašnjosti cijeli dan.

Pred naplatnom postajom Lučko jesu nešto veće gužve, ali dovoljno staza je otvoreno pa su čekanja minimalna.

Kilometarske kolone su se stvarale na pojedinim dionicama autocesta, prvenstveno zbog radova, ali i prometnih nesreća.

Zbog požara vozila u tunelu u jednom trenutku kolona na autocesti A1 bila je duga 10 kilometara, gotovo identična situacija u tunelu na autocesti A6 pa je promet u smjeru Zagreba bio privremeno prekinut.

Iz HAK-a cijeli dan upozoravaju vozače na oprez. Sa Zvjezdanom Horvat iz Hrvatskog autokluba Dina Ćevid porazgovarala je o stanju na cestama i prognozi za večer.

"Gužve su i dalje, a nepovoljna okolnost je što je počela kiša pa se vozi sporije.

Gužva je na autocesti A3 u smjeru Zagreba, tj. Slovenije. U zoni radova vozi se usporeno, a velike su gužve i pritisak osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom", objasnila je Horvat.

"Tijekom večernjih sati, promet će stagnirati. Dobru su odluku donijeli oni koji su odlučili krenuti na put kasnije", dodala je.

"Osim ozbiljnih pormetnih događaja, dogodilo se i nešto šaljivo. Stigla je obvijest o kornjači koja se kreće autocetom A6 između čvorova Kikovica i Oštrovica. Kretala se otprilike istom brzinom kao i automobili u koloni", podijelila je Horvat.

Zbog pogoršanja vremena, apelira se na vozače da budu dodatno oprezni.

Na Dan državnosti prošle godine ovdje na naplatnim postajam Lučko ušlo je više od 97 tisuća vozila, a ove godine, dakle do nedjelje u 15 sati ušlo nešto više od sto tisuća, ali konačan broj iz hrvatskih autocesta znat će u ponedjeljak.

Prema dosadašnjim brojkama nema straha za nadolazeću sezonu.





