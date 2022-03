Najava ostavke gradonačelnika Splita Ivice Puljka i njegova zamjenika Bojana Ivoševića podijelila je gradske vijećnike, dok jedni to drže razumnom odlukom, drugi se "boje" pobjede HDZ- a i Željka Keruma, a Vice Mihanović (HDZ) najavljuje ostavku devet vijećnika te stranke.

Za Josipa Markotića (Most) odluka gradonačelnika je očekivana i jedina razumna, jer bi svaka druga bila produženje agonije u koju su se svi doveli pa su grad, Gradsko vijeće i cijela javnost postali taoci te situacije.

"Po nama u Mostu, najkorektnije, najpoštenije i najodgovornije je prema biračima da idemo svi skupa na izbore, neka se svi testiramo, a birači će reći što misle. Neka oni kažu tko je za ovo odgovoran i neka ga kazne. Pozdravljamo tu odluku i idemo vidjeti što kažu birači, rekao je Markotić.

Davor Matijević (SDP) pak smatra da je to veliki rizik jer se na izbore ide niti nakon godinu dana. Novi izbori će po njemu koštati, a s druge strane grad će biti "paraliziran" tri do četiri mjeseca. Drži kako je u svemu i rizik "da vlast ponovno osvoji HDZ i Željko Kerum jer će izlaznost biti puno manja."

"Mislim da je to veliki rizik koji je gradonačelnik preuzeo na sebe, a vidjet ćemo sutra na presici što će tamo točno reći. Ako svi partneri traže razgovor s tobom, a ti ga izbjegavaš onda definitivno nije nešto u redu u komunikaciji. Simptomatično je i to da su mu svi partneri okrenuli leđa", poručio je Matijević.

Do komentara Željka Keruma (HGS) Hina nije mogla doći jer je njegova linija stalno bila zauzeta.

Mihanović: Ako Puljak i Ivošević podnesu ostavke i devet vijećnika HDZ-a daju ostavke

HDZ-ov gradski vijećnik Vice Mihanović za najavljene ostavke i nove izbor kaže da su jedino rješenje.

"Ako Puljak i Ivošević podnesu ostavke onda će devet HDZ-ovih vijećnika u Vijeću dati ostavke i doprinijeti njegovom raspuštanju jer novi izbori za Vijeće i za gradonačelnika su jedino rješenje za Split," rekao je.

"Ova vlast u Splitu gotovo godinu dana bavi se sama sobom i aferama, a stoje svi projekti, od GUP-a do POS-a i Žnjana za koji je Vlada dala koncesiju prije pet mjeseci ali od tada ništa nije urađeno," rekao je Mihanović.

Mihanović je na izborima 2021.ušao u drugi krug u kojem ga je pobijedio Puljak. Na pitanje hoće li se ponovno kandidirati za gradonačelnika, rekao je kako odluku o kandidatima za izbore donose tijela HDZ-a.

Vijećnica NL Ramljak-Mamić Branka Ramljak nije željela komentirati neslužbene informacije o ostavci gradonačelnika i njegovog zamjenika rekavši kratko: "Vidjet ćemo što će se sutra dogoditi."

Zamjenik gradonačelnika Ivošević početkom veljače je nazvao urednicu Gradske rubrike Slobodne Dalmacije zbog teksta o sadnji stabala na Marjanu i drugim tekstovima u kojima se pisalo o novoj gradskoj vlast i njegovu ocu.

Aladrović o ostavci i istrazi DORH-a: "Mene nitko nije kontaktirao. Premijer je taj koji odlučuje..."

Dvoje vijećnika zbog krivotvorenja u projektu rekonstrukcije ceste traži ostavku dubrovačko-neretvanskog župana Dobroslavića. Županija: "Nastavljamo s projektom

Nakon verbalnog ispada joj je rekao da će im se "krvi napiti", a nekoliko dana nakon toga Slobodna je o tome izvijestila javnost. Ubrzo se uključila policija koja je po službenoj dužnosti za kazneno djelo prijetnje prijavila Ivoševića, a potom je u ožujku ODO podignulo optužnicu.

Javnost je gradonačelnika Puljka čekala dva dana da se oglasi, a on je na konferenciji novinarima rekao "da ne želi odgovarati na hipotetska pitanja", da će se o svemu oglasiti kada stigne optužnica. Oporba je cijelo vrijeme zazivala Ivoševićevu ostavku, no gradonačelnik ga se nije želio odreći. Sve do danas kada je Most, zahvaljujući kojem Puljak ima većinu u GV, rekao da raskida suradnju s njim.