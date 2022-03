Split ide u nove izbore. Gradonačelnik Ivica Puljak sa svojim zamjenikom Bojanom Ivoševićem podnijet će ostavku. Puljak je po dolasku sa službenog puta iz Beča odmah razgovarao s Ivoševićem, a javnosti se planiraju obratiti u četvrtak.

Čini se da Ivica Puljak nije mogao ignorirati činjenicu da su mu svi partneri počeli okretati leđa, a nakon što je danima šutio oko svog zamjenika Bojana Ivoševića.

Sve je eskaliralo nakon što je DORH podignuo optužnicu protiv Ivoševića koji je zbog nezadovoljstva pisanjem novinarke Slobodne Dalmacije, zaprijetio da će im se napiti krvi.

U manje od godinu dana Splićani će ponovno na birališta. Je li takav razvoj situacije bio očekivan, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan u razgovoru s predsjednikom Gradskog vijeća Split Jakovom Prkićem iz stranke Pametno.

Malo tko je očekivao ovakav scenarij, a oporba već danima zaziva nove izbore i navode kako su spremni za njih. O tome može li doći do premišljanja nekih vijećnika koji bi mogli odlučiti da ipak nisu spremni ponovno izaći pred birače, Prkić navodi da oni imaju dovoljno vijećnika za donošenje odluka.

"Kad bi mi ostali u Vijeću bez 16 vijećnika, bez kvoruma, ne bi mogli donositi odluke. To se može dogoditi tako da 16 vijećnika minimalno podnese ostavku i da stranke delegiraju nove vijećnike na njihova mjesta", objasnio je Prkić.

Ivošević je na svojem Facebooku objavio je status u kojem navodi "Pokažimo im što je Split". Očito je da ga Ivica Puljak odlučio zadržati uz sebe. Prkić i njegova stranka rekli su da je njegovo vrijeme prošlo.

"Gradonačelnik je tako odlučio. On je to mogao davno reći, mogao je prije sedam dana reći - 'ja sam bezuvjetno uz Bojana Ivoševića i ja neću dopustiti da on odstupi ni u kojem slučaju do neke pravomoćne sudske presude'", kazao je Prkić.

"Ali on to nije rekao, on je rastezao i razvlačio sa svime da bi danas izjavio to što je izjavio", dodao je.

Na pitanje novinara čime je Ivošević toliko zadužio gradonačelnika Puljka, Prkić odgovara: "To su njihovi odnosi, ja nisam toliko duboko u njima, to je stvar između njih dvojice".

Pozitivni pomaci u Splitu

O pozitivnim pomacima u Splitu i jesu li oni zasluga dogradonačelnika Ivoševića, Prkić navodi da se dosta toga se pripisuje zamjeniku Ivoševiću.

"On je sa svojom energijom i karakterom došao do nekih stvari. Čekalo nas je još puno posla u tom smjeru. Isto tako, on nije lagan za komunikaciju, dosta zna biti isključiv", dodao je Prkić.

"Po meni je ova optužnica dosta, optužnica DORH-a je optužnica DORH-a, zapriječena je kazna šest mjeseci do pet godina zatvora. Nije bezazlena stvar kolikogod to tako izgledalo", rekao je.

"Naravno, još nije potvrđena, hoće li biti - ne znamo", dodao je Prkić. Navodi kako je u Splitu bilo pozitivnih stvari u proteklih godinu dana.

"Zalagali smo se za ozelenjavanje, više zelenih površina u gradu, imamo raščišćene neke komunalne prostore, a to je tek početak, po nekima premalo, ali je tako", rekao je i dodao kako je teško surađivati s gradonačelnikom Puljkom. "Ja ne sumnjam u njegove poštene namjere", zaključio je.

