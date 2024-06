UZNEMIRUJUĆE Fotografija koja je zgrozila cijelu državu: Dok se penjao po paletama, lanac kojim je vezan je zapeo i ugušio ga

Fotografija psa iz Splita zgrozila je cijelu državu. Dok se penjao po paletama, lanac kojim je vezan je zapeo i ugušio ga.

"Nažalost je došlo do smrti koja je vrlo vjerojatno bila bolna i dramatična. Žao mi je što nismo bili tu u tom trenutku, što nismo mogli nešto učiniti. Kolegica me nazvala u tom trenutku i ostao sam u apsolutnom šoku“, kazao je Zoran Filipović iz NO KILL skloništa za napuštene životinje Animalis Centrum.

Između Žnjana i Stobreča još uvijek je 40-ak pasa koji čekaju bolje dane. Uskoro će ih se premjestiti u privremeno sklonište.

"Jednostavno to su psi koji nažalost ne mogu završiti u azilu, u skrbi kakva je inače u azilima, iz jednostavnog razloga što su mješanci raznih borbenih pasa koji su i tretirani tako da je upitno koliko se mogu socijalizirati i s drugim psima i s ljudima“, kazao je dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević.

U dvorištu strave splitski psihijatar držao je 67 pasa, od kojih šest štenaca te čak dva vuka. Neki od njih premješteni su u azile po Hrvatskoj s obzirom na to da Splitsko - dalmatinska županija još uvijek nema svoj.

Građani smatraju da je azil nasušno potreban, a Tomislav Šuta kao predsjednik Povjerenstva projekta azila kaže da je uvršten u izmjene prostornog plana Općine Klis. Slijedi strateška procjena utjecaja zahvata na okoliš.

Iz Grada Splita, koji trenutno skrbi za nesretne pse na Duilovu, sumnjaju u njegovu realizaciju. "Nemaju zapravo nijedan od nekih 10-15 koraka koje su najavili od okruglog stola do realizacije azila“, upozorava Ivošević.

Državni inspektorat u petak je utvrdio da su svi psi cijepljeni i primjerena stanja, a trebali bi preseliti kroz 20 dana. Na registrirani azil čekat će se ipak puno duže.



Više detalja pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.

