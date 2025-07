Na udaru američkih carina: "Trumpov pritisak mogao bi biti u konačnici i dobra vijest za Hrvatsku"

Nije dobro, ali nije ni strašno. Tako trenutačno ekonomisti opisuju udarac koji bi hrvatsko gospodarstvo moglo pretrpjeti zbog uvođenja američkih carina. Ništa još, dodaju, nije konačno.

"Zapravo se još ne radi o službenoj carinskoj uredbi što zapravo znači da se pregovori mogu nastaviti", kazao je glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Hrvoje Stojić.

"Ne bih to smatrao kao konačno rješenje s obzirom na ovo kratko, a bogato iskustvo s Trumpovim mjerama. Danas ih donese, onda ih prekosutra prolongira, a prekprekosutra ih ukine", kaže ekonomski analitičar Luka Brkić.

Veliki problem za neke

HS produkt 70 posto proizvodnje izvozi baš u SAD. Ne dođe li do preokreta neće im biti lako. "Najveći dio našeg proizvoda čine pištolji, a kada govorimo o pištoljima SAD su ne samo za nas nego za bilo koju firmu koja ih proizvodi tržište broj jedan i to je nemoguće zamijeniti", istaknuo je direktor HS produkta Željko Pavlin.

Zato ne rade samo na novim tržištima, naime, kako dodaje: "Ovo nas i gura da probamo razvijati neke druge proizvode koji nisu namijenjeni isključivo ili nisu namijenjeni većim dijelom za SAD."

Većina našega gospodarstva srećom ipak ne ovisi o SAD-u, no problem bi nam se mogao preliti s drugih tržišta poput njemačkog i talijanskog s kojima mnogo radimo.

"Američke su carine danas 10 puta veće nego što su bile prošle godine. E sad, na to ide još utrostručenje one osnovne carinske stope, vidjet ćemo što će biti s ostalim sektorskim carinama. Suštinski dovode u pitanje ekonomsku opravdanost daljnje robne razmjene s SAD-om", kazao je glavni ekonomist Hrvatske gospodarske komore (HGK) Goran Šaravanja.

"Carine su vrlo tup, da ne kažem glup instrument"

Na potezu je EU - i za eventualne nove pregovore i za reakcije. "Od svega ovoga je najveći rizik zapravo da imamo povećani uvoz kineskih dobara u EU jer SAD kako nameće sve veće carinske stope na uvoz, de facto zatvara dio tržišta. Ostale zemlje i izvoznici naravno će tražiti alternativna tržišta", upozorio je Šaravanja.

"Ne treba odgovarati istim arsenalom oružja jer ako se složimo da su carine jedan vrlo tup, da ne kažem glup instrument, onda ne biste trebali i vi ponavljati tupost ili glupost nekoga drugoga", kazao je Brkić.

"I ako cijeli ovaj carinski pritisak urodi time da mi shvatimo napokon da moramo smanjiti troškove poslovanja za naše europske biznise, onda bi to mogla biti i u konačnici dobra vijest", smatra Stojić.

Izvoznici se nadaju da će bude li trebalo uskočiti i Vlada. "To su doista veliki troškovi, pitanje je što tu država i može učiniti. U svakom slučaju nadamo se da će neke stvari možda pomoći ako dođe do tog najcrnjeg scenarija", kazao je Pavlin, a to će se znati za manje od 20 dana.