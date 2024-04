Splitki psihijatar pse i vukove koristio za borbe, otkriveni strašni detalji: "Ne laju, oko vrata su im trostruke ogrlice s lokotom..."

Udruga Prijatelji životinja ukazala je prošloga tjedna da se 67 pasa i dva vuka, zatočena na lokaciji u središtu Splita, uzgajaju i drže radi korištenja za borbe pasa. Postoje ozbiljni pokazatelji da su vukovi služili za parenje sa psima radi povećanja agresivnosti i borbenog karaktera pasa. Udruga je u četvrtak putem odvjetnika Marija Hrupeca podnijela prijavu Državnom inspektoratu protiv psihijatra koji radi u KBC-u Split, a za kojega građani Splita tvrde da se posljednjih 15 do 20 godina bavi uzgojem pasa za borbe, na kojima se klađenjem vikendom zaradi i do 50.000 eura.



"Zatražili smo žurno i sveobuhvatno postupanje veterinarske inspekcije iz Zagreba, zbog sumnje u učinkovitost mjesno nadležne veterinarske inspekcije, kako bi se utvrdile činjenice i izrekle sankcije. Zbog opravdane sumnje da prijavljeni psihijatar i druge osobe na koje su mikročipirani pojedini psi na lokaciji u Splitu drže pse u svrhu uzgoja i korištenja za borbe, smatramo nužnim oduzimanje svih životinja i zabranu držanja i nabavljanja novih. Predložili smo i da, ako će se psi grupno izmještati, to bude isključivo pod organizacijom i odgovornošću registriranog skloništa za pse, koje ima osposobljeno i stručno osoblje", istaknuli su Prijatelji životinja.

Naime, većinom se radi o visokotraumatiziranim psima s izraženim anomalijama u ponašanju.

"Unatoč njihovoj brojnosti, većina pasa je tiha. Ne laju ili laju jako malo i rijetko, što nije prirodno ponašanje pasa, osobito kada su smješteni na gomili. To upućuje da su prema psima primjenjivane nasilne metode treninga s ciljem prikrivanja da se na toj lokaciji nalazi velik broj životinja. Prema navodima svjedoka, psi, koji su većinom u tipu pasmina staford i bul, pokazuju strah prema osobama muškog spola. Psi nikada nisu vođeni u šetnju jer bi ih netko primijetio, a i jasno je da je nemoguće svakodnevno šetati 67 pasa. S obzirom na to da su psi pasmina koje se koriste za borbe, sigurno je da nisu nikada puštani s lanca kako se ne bi međusobno napadali. Da psima nije bilo omogućeno kretanja pokazuju i informacije da neki psi imaju atrofiju mišićja zadnjih nogu od nedostatka kretanja", navode Prijatelji životinja.

U prijavi iznose i da su svi psi zavezani za kratki lanac zbog čega su prisiljeni biti na jednom mjestu i raditi krug koliko im dopušta dužina lanca. Oko vrata imaju dvostruke ili čak trostruke ogrlice s lokotom, a neki su i zavezani za lanac i još dodatno zatvoreni u boksove s lokotima. Psi nemaju posude za hranu i nisu naučeni jesti iz posuda, već su im bacani komadi sirovog mesa. Nakon što su volonteri oprali prljave i smrdljive kante za vodu, psi su jedva dočekali da se napiju. Splitski psihijatar namjerno ih je pario, o čemu svjedoči ženka vukopas s dva štenca te kujica s četiri štenca i kujica kojoj je u zadnji čas spašen život hitnim carskim rezom u dubrovačkom skloništu. Volonteri su prije neki dan morali spriječiti parenje i razdvajati mužjaka koji je naskočio na kujicu, unatoč tome što su na lancu.

Među psima uočeni su oni koji imaju tragove ožiljaka po glavi i tijelu, razderane uške, konjuktivitis s gnojnim iscjetkom, ozlijeđene mekuši i sl. Dakle, psi nisu dobivali nikakvu veterinarsku skrb. Kod dijela pasa izraženi su strah, tjeskoba i plahost, a kod drugog dijela pasa izrazita i netipična agresivnost. Poražavajuće je vidjeti ženku kangala koja grize vlastitu nogu, napada ju i reži na nju jer ju zbog proživljenih psiholoških trauma kao rezultat zlostavljanja doživljava kao strano tijelo. Volonteri su uočili da neki psi imaju problema s kožom i postoji sumnja na moguće oboljenje od kronične bolesti lišmanioze”, nabrajaju sve strahote Prijatelji životinja i traže postupanje.

U prijavi ukazuju da je splitski psihijatar držao čak 69 životinja na dobro skrivenoj lokaciji, iako na njoj nisu ispunjeni apsolutno nikakvi propisani uvjeti za držanje tolikog broja životinja. Životinje je sustavno zanemarivao kroz dulje razdoblje. Sve to radio je kao privatna osoba, pri čemu većina pasa nije označena mikročipom ni cijepljenja protiv bjesnoće. Pse nije držao kao kućne ljubimce, nije registrirao uzgoj pri Ministarstvu poljoprivrede, nije imao registrirano sklonište za životinje – dakle, potpuno je kršio odredbe Zakona o zdravlju životinja te Zakona o zaštiti životinja i pripadajućih pravilnika.



Prevladavajući broj pasa u tipu snažnih pasmina bul i staford, dva vuka i vukopas, način i uvjeti držanja, infrastruktura u kojoj se psi nalaze i pripadajući predmeti, fizičko i psihičko stanje životinja, zanemarivanje životinja s obzirom na njihovo zdravlje i smještaj, ograničavanje kretanja na način da im je uzrokovao bol, patnju i ozljede, što je utvrdila policija, sve to nedvosmisleno upućuje na opravdanu sumnju da se radi o tipičnoj slici uzgoja za borbe pasa, koje su izričito zabranjene Zakonom o zaštiti životinja. Prijatelji životinja naglašavaju da se sve to moglo izbjeći da je Grad Split, koji je sada dužan zbrinuti sve pse, napravio zakonski obaveznu kontrolu mikročipiranja pasa.