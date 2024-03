Splitski psihijatar uhićen zbog zanemarivanja i mučenja pasa i dva vuka: "U pitanju je uzgoj za ilegalne borbe"

Splitski psihijatar držao je životinje u neadekvatnim uvjetima. Uz kaznenu prijavu završio je u pritvoru. Prijeti mu do tri godine zatvora.



"Ukupno 69 životinja, dva vuka i 67 pasa različitih pasmina. Utvrđeno je postojanje sumnje da ih je zanemarivao s obzirom na njihovo zdravlje i na smještaj. I da im je ograničavao kretanje", kazala je Antonela Lolić iz PU splitsko-dalmatinske.

Mužjak i ženka strogo zaštićenog sivog vuka smješteni su u oporavilište za divlje životinje. Na ljude su naviknuti još kao mladunčad pa ih zato više nije moguće vratiti u prirodu.

Dio životinja, što se može čuti i po njihovu lavežu, još uvijek se nalazi na lokaciji koja je ograđena zidom visokim četiri metra. Na samom ulazu nalaze se visoka masivna vrata.

Po njih su tijekom petka stizali volonteri i vlasnici azila iz cijele Hrvatske. Prema naputku koji su dobili, nisu smjeli davati izjave. Šest štenaca krenulo je put Dubrovnika.

"To je postupak koji će zasigurno trajati, a koji je iniciran još u petak. Veterinarska služba će zasigurno napraviti sve što je u njihovoj moći kako bi se na adekvatan način ove životinje i zbrinule", pojasnila je glasnogovornica policije.

Lokacija na kojoj su pronađeni nalazi se izvan središta Splita, slabo je naseljena i poznata po plasteničkom uzgoju cvijeća. Iz satelitskih snimki vidljivo je koliko ograničen prostor je svaki pas imao za kretanje.

"Ne šokira me više, ali uvijek ostaje ono pitanje kakvi su to ljudi. To su neljudi", kaže Josip, iznenađen time što su zatočeni bili i vukovi.

"Sve je moguće u ovakvim vremenima, moram kazati da me ne iznenađuje", dodaje Franjo.

Za zaštitnike životinja prema viđenom dvojbe nema, u pitanju je uzgoj za ilegalne borbe pasa.

"Vidimo da se radi tu i o divljim životinjama. I nažalost križanju divljih životinja s kućnim životinjama. To su sve zaista kaznena djela, ali i to je pokazatelj da ti vlasnici ne bi smjeli imati dozvolu nabavljanja i držanja novih životinja", samtra Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

Na njihov apel da se uzgoj za borbe uvrsti kao posebno djelo u kazneni zakon nije se reagiralo.

