Dogradonačelnik Splita Ivošević fizički napadnut! Puljak: "Djelatnik ugostiteljskog objekta ga je napao"

Jesi li ti normalan, viče Blanša Čolak gotovo svaku večer na turiste koji pod njenim balkonom mokre, viču, skidaju se, tuku, opijaju, povraćaju.

"Što to radiš? Odlazi! Odlazi, to ti nije zahod!"

Pod Blanšinim budnim okom nepristojni turisti nisu mirni.

"Nekima se morate zaderati, jer jednostavno u svemu tome ne čuju vas da ih vi zazivate, a ima drugih koji vam se ono, malo zainate pa onda vidili ste od skidanja klača, pokazivanja stražnjica kreveljenja, beljanja, vrijeđanjao, pa im onda ja vratim, normalno. Mi domaći svijet, ne fali nam ni beštimlja ni ničega - translate to english i onda opali", kaže Splićanin.

Problem je iz dana u dan sve veći, turisti sve bezobrazniji, a policija tvrdi - stanje je zadovoljavajuće. U posljednjih mjesec dana zbog narušavanja javnog reda i mira intervenirali su samo 29 puta. Zamjenik gradonačelnika kaže premalo, komunalni su redari u isto vrijeme napisali više od stotinu kazni i naplatili 30 tisuća eura.

Za klizanja po Marmontovoj nisu krivi samo turisti, nego i gradska vlast, optužuje splitski HDZ. Tvrde komunalnih redara nema dovoljno. Vladajući odgovaraju - redara je dovoljno, nema policije.

"Imamo dostatno djelatnika, da li u određenom trenutku prioriteti rada policije mogu učiniti manje vidljivim ili više vidljivim - to dozvoljavam", kaže Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije, PU Split.

A ono što je Blanši vidljivo - kaže - ne može se ni prepričati.

"Doslovno, ne mogu vam reći niti jednu akciju ljudsku da se nije dogodila, da je nisam vidio na svoje vlastite oči", tvrdi.

A što će tek biti za koji dan, pita se, kad zbog Ultre u Split stiže još 160.000 turista željnih zabave.

Puljak: "Za to je odgovoran ministar Božinović, ali i ministarstvo kulture"

U Splitu o ovom problemu za Dnevnik Nove TV govori gradonačelnik Ivica Puljak.

Ultra je pred vratima, stižu tisuće i tisuće turista željnih ludog provoda - može li ih policija sve držati pod kontrolom?

"Split je turistički grad i ove godine ima sve više turista i ono što mi želimo je da se svi naši gosti osjećaju lijepo i sigurno. Vrhunac sezone je ispred nas. Ono što se događa su stvari koje su se događale i prethodnih godina - kako ima malo više turista, ima i malo više takvih incidenata. Mi kao grad se trudimo to sve skupa održati pod kontrolom, i uvodit neke instrumente koje imamo na raspolaganju, ali u svemu tome nam treba malo veća pomoć policije da bismo svi zajedno mogli očuvati red i mir i da bi naše turiste motivirali na primjereno ponašanje. A našim građanima, naročito onima koji žive u centru osigurali mir", poručio je gradonačelnik.

Što je s komunalnim redarima, treba li ih više?

"Mi radimo ono što je nama na raspolaganju. Donijeli smo odluku o komunalnom redu i miru. Mi smo prva gradska vlast koja je tu odluku donijela tako kako treba. Naslijedili smo instrumente i veliki nered i sad sve to sređujemo, a naravno za to treba i neko vrijeme. Angažirat ćemo i zaštitare koji će pomoći našim komunalnim redarima da provode red, ali ono što nam treba je veća prisutnost policije s obzirom da neke stvari nisu pod ingerencijom komunalnih redara nego to isključivo može napraviti policija", naglasio je gradonačelnik.

"A ono što se događalo proteklih godina da su konzervatori i ministarstvo kulture posredstvom njih dopustili otvaranje raznih barova i disco klubova u samom centru grada bez da su pitali grad. Mi ne bi to tako dozvolili i sada radi toga imamo neke probleme", dodao je.

Popodne je prijavljen policiji i napad na dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

"Oko 18.30 dobili smo dojavu o napadu u centru Splita kod Zlatnih vrata. U tijeku krim istraživanje", potvrdio je Jerko Kurevija iz PU splitsko-dalmatinske.

"Moj zamjenik je napadnut fizički. Mi nažalost svaki dan doživljavamo razne prijetnje zbog uvođenja reda u gradu. Djelatnik ugostiteljskog objekta ga je napao. Na sreću zamjenik je bio dovoljno priseban da izbjegne udarac. Pozvao je policiju. Nadam se da će se to razriješit. Naš posao je težak sam po sebi, a doživljavati prijetnje svaki dan, a sada i fizičke napade", rekao je Puljak.

Ministar Božinović odgovorio je Puljku na Media servisu da pokušava - za vlastitu nesposobnost kriviti nekog drugog i da nema plan kako razvijati turizam u gradu.

"HDZ je upravljao gradom dugi niz godina, županijom upravljaju 32 godine i Hrvatskom manje-više sve to vrijeme i oni su kreirali sav taj nered koji mi sad ispravljamo. A gospodin Božinović je bio jučer u gradu Splitu i umjesto da je pomogao, da je pitao što može napraviti da pomogne jer policija ima najviše instrumenata za uvođenje javnog reda i mira, on se na to uopće nije osvrtao, a onda nas HDZ, njegov HDZ lokalni napada kao da smo mi za sve to krivi. Kad nas se već napada, kad i mediji bliski vlasti reproduciraju 10-ke članaka i afere koje niti ne postoje svaki dan, mi smo na to navikli, nama je to život", rekao je.

"Ne kritiziramo lokalnu policiju, mislimo da ona stvarno dobro radi svoj posao koliko može, ali nedostaje im ljudi i sredstava. Za to je odgovoran ministar Božinović, ali i ministarstvo kulture koje je dozvolilo disco barove i klubove po centru grada. Konzervatori koji su to odobrili bez da su pitali gradske vlasti", rekao je za kraj.

