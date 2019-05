O tome što su influenceri, kako izgleda njihov život bez filtera na instagramu, i što se iza svega krije u Dnevniku Nove TV razgovarali smo sa influencericom Sonjom Kovač.

Sonja, što bi zapravo značilo zanimanje influencer? Ima li hrvatska riječ za to zanimanje?

Influencer je zapravo strana riječ koju koristimo u industriji. Na hrvatskom bi jeziku ona bila ''utjecajnik''. Ali mi nikako to ne koristimo. Ipak je to malo previše za reći. Jest da imamo utjecaj, ali utjecaj sa sobom donosi i neku odgovornost. To su zapravo ljudi koji kreiraju sadržaj na društvenim mrežama.

Za one kojima je to zanimanje nepoznanica - što influencer radi i na koga zapravo utječe?

Influenceri su blogeri, youtuberi, pišemo sadržaje, snimamo neke događaje, dajemo nekakve savjete ljudima što raditi. Oni nas pitaju, u komunikaciji smo s njima. To je kreiranje sadržaja i plasiranje na društvene mreže.

Ne samo što radite nego i kako se odjenuti, kako našminkati?

Kako se našminkati, kako otići u dućan i naći nešto što te zanima, kako bolje proći, jeftinije. Moram napomenuti da je to naš subjektivni aspekt, kako mi nešto radimo, ne nužno točno i dobro, a onda ljudi po svojim afinitetima biraju koga će pratiti i kome će vjerovati.

Kako ste vi počeli karijeru influencera?

Prvo sam otvorila blog. Počela sam pisati o tome što nosim, kako neke trendove sa svjetskih modnih pista prenijeti na naše ulice. Nakon toga sam otvorila youtube na kojem sam snimala svoja putovanja, vlogove, beauty tutoriale, tako je zaživio i instagram i jednostavno je iz tog kreativnog izražavanja nastao posao kojeg ni ja sama nisam bila svjesna da ću tako uspjeti i tako su se nekako spontano počeli javljati i brandovi.

Fotografije koje objavljujete izgledaju spontano, ali to nije spontano? Vjerujem da niste sami u ovom poslu, imate tim ljudi koji radi na tome?

Kako kada. Mi zaista ponekad nastojimo biti autentični i spontani, naravno da u nekim trenucima neke stvari jesu teže inscenirane i da, zaista tu postoji veliki tim ljudi. Ja za sada još sve radim sama. Naravno, tu su fotografi. Ali, ne samo taj kreativni dio, tu postoji i veliki marketinški dio, PR, mailovi, održavanja kontakta s brandovima. Za sada to sve radim sama.

Može li se živjeti od ovog posla?

Može se živjeti od ovog posla. Naravno, ovisi o tome u kojem ste stadiju, koliko već dugo radite u industriji, s kojim brandovima radite, jeste li dobro odradili posao, hoće li vas netko preporučiti, koliko kvalitetno radite, koliko ste dobri u pregovaranju. Jako je puno parametara kao i u svakom poslu.

I komunikacijskih vještina?

Upravo to.

I za kraj - stigli ste nam s probe za Ples sa zvijezdama. Kako idu pripreme za nedjelju?

Upravo sam stigla iz Jadranfilma s tehničke probe. Pripremamo se intenzivno, treniramo čak tri do šest sati dnevno. Naporno je, ali srce nam je puno i stvarno uživamo.

