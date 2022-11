Edukativnim i online modulima, digitalna platforma e svim kreatorima sadržaja, a prvenstveno influencerima, omogućuje najnovija znanja o ispravnom ponašanju u online svijetu.

Zagreb, 17. studenoga 2022. - Kako bi zajedničkim snagama osvijestili influencere i kreatore sadržaja o važnosti odgovornog ponašanja u online svijetu, Centar za sigurniji Internet, uz podršku A1 Hrvatska, pokreće Školu odgovornog influensanja. Digitalna platforma namijenjena modernim uzorima na društvenim mrežama, ali i svima koji žele naučiti nešto novo, kroz šest online modula podiže svijest o važnosti prepoznavanja i prijave neprimjerenog sadržaja na internetu te ističe važnost kreiranja ispravnog online sadržaja s ciljem pozitivnog utjecaja na populaciju djece i mladih.



„Društvene mreže dio su naše svakodnevice i važan dio života današnjih generacija te zadiru u gotovo svaku njegovu sferu. Uz to, digitalni svijet važan je dio odrastanja djece i mladih, zbog čega smo i došli na ideju projekta Škole odgovornog influensanja. Možda nemamo moć u potpunosti utjecati na toksično ponašanje ili sve one mračne strane koje digitalizacija sa sobom nosi, ali uz pomoć zajednice na mreži, kao i one u stvarnom svijetu, kao Centar za sigurniji internet zasigurno možemo dizati svijest o izazovima koje život na mreži sa sobom nosi i to na način da svojim znanjima i iskustvom usmjeravamo uzore najmlađih generacija - influencere. Ovim projektom želimo podržati sve influencere, kreatore sadržaja, ali i sve one koji žele znati više o ovoj temi u diferenciranju na digitalnom tržištu. Također, želimo da polaznici Škole budu prepoznati kao oni koji su odgovorni prema svojoj zajednici i prema onima najmlađima“, izjavila je Ana Veočić, magistra socijalnog rada u Centru za sigurniji internet.

Svi kreatori sadržaja koji se odluče upoznati sa savjetima Centra tako će online videomaterijalima, u čijem su strateškom kreiranju sudjelovali najpoznatiji eksperti iz struke, imati priliku naučiti više o temama poput utjecaja medija na djecu i mlade, oblicima toksičnog ponašanja, postupanjima u slučaju da im se obrati žrtva nasilja, utjecajima koje ima digitalni marketing na djecu kao i o savjetima za kreiranje pozitivnih sadržaja.



Svima omiljeni prvi polaznici Škole odgovornog influensanja



Prvi koji su usvojili ispravna pravila ponašanja na mreži i sebi osigurali certifikat izvrsnosti Škole odgovornog influensanja, svima su dobro poznati hrvatski uzori na društvenim mrežama - medijska ličnost te uspješna poduzetnica i influencerica Nevena Rendeli Vejzović, turkologinja Dora Martinović, poznatija i kao Dorica505, Leon Žilavi, koji na društvenim mrežama svojim šalama zabavlja sve pratitelje pod umjetničkim imenom Magic Leon te gejmer najveće regionalne A1 Adria League Nenad Hadžihajdić, poznatiji kao PvtMole.

Na predstavljanju projekta široj javnosti, upravo su oni podijelili svoje dojmove o Školi drugim kolegama influencerima koji su svojim dolaskom također podržali sigurnost u online svijetu. Tom prigodom, Nevena je posebice istaknula važnost netolerancije govora mržnje i sprječavanje nasilnog ponašanja bilo koje vrste. Dodatno je istaknula i važnost prenošenja pozitivnih poruka kojima se kreira svijet inkluzivnosti i prihvaćanja svih različitosti.



S njom se složila i Dorica505 koja je dodatan naglasak stavila i na važnost poticanja pozitivne interakcije sa svojim pratiteljima. Istaknula je i koliko je važno prije objavljivanja dobro promisliti kome se sve sadržajem obraća, čemu pridaje posebnu pažnju nakon usvojenih modula Škole odgovornog influensanja.



Da i Magic Leon brine o velikoj zajednici pratitelja koju okuplja na društvenim mrežama objasnio je naglasivši što je sve naučio kada su u pitanju osjetljive teme nasilja u online svijetu i sve prisutne uputio u ispravan način postupanja u slučaju ako se žrtva nasilja odluči povjeriti upravo nekom od influencera.



Koliko je tanka granica između digitalnog i stvarnog života jednog gejmera, objasnio je i PvtMole koji je osudio toksično ponašanje u svijetu videoigara i pohvalio inicijative A1 Hrvatska koje promoviraju sigurnost na mreži. Uzvanike je pozvao i da se upoznaju s Playscapeom, digitalnim Minecraft svijetom, koji je A1 Hrvatska osmislio upravo u suradnji s Centrom za sigurniji internet kako bi u gejmerima poznatom okruženju kreirao svojevrsni info pult o ispravnim postupanjima u slučaju nasilja na mreži.

„S Centrom za sigurniji internet gradimo partnerski odnos dugih šest godina trudeći se ostvariti sigurniji svijet na mreži svima, a posebice najmlađima. Brojni su zajednički projekti za nama, kao i neizmjeran trud, ali ovo je tek početak. Kao telekom koji omogućuje najveću optičku mrežu u Hrvatskoj i temelji svoje poslovanje na telekomunikaciji i postavljanju trendova u digitalnom svijetu, svjesni smo velike odgovornosti prema svojim korisnicima i zajednici, prvenstveno mladih ljudi, koje okupljamo na mreži zbog čega smo i dali podršku ovom hvalevrijednom projektu“ izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja, A1 Hrvatska.



Više o projektu možete saznati na internetskoj stranici.