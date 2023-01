Nakon višemjesečnih strepnji da će ulaskom Hrvatske u eurozonu cijene porasti upravo to se i dogodilo.

Građani zasipaju društvene mreže primjerima proizvoda koji su u posljednjem tjednu prošle stajali manje nego u prvom tjednu nove godine. Ministar gospodarstva pozvao je na sastanak predstavnike deset najvećih trgovaca u Hrvatskoj i zaprijetio im da povećanje cijena neće proći!

Čini se kako je sastanak ministra s trgovcima bio prilično buran, izazvao je brojne reakcije, a sve je pratio reporter Nove TV Marko Biočina.

Iz Udruge trgovaca javili su se priopćenjem neposredno nakon sastanka, kažu da su šokirani ministrovim optužbama i da on ne bi trebao stigmatizirati cijeli sektor, već jasno identificirati one trgovce koji love u mutnom. Ima li takvih i ako ima, koliko ih je, na ta pitanja odgovorio je Martin Evačić, predsjednik HUP Udruge trgovine.

Na upit kako je izgledao sastanak, rekao je da je bio ugodan i da nije bilo nikakvih povišenih tonova.

"Komentirali smo porast cijena, razgovarali da do toga ne dođe. Trgovci ne varaju kupce, važno je naglasiti da proizvodnja hrane ne počinje u trgovini, nego na polju, pa kroz prerađivačku industriju, preko distributera i tek onda dolazi do trgovaca. Znači, četiri su lanca u kreiranju cijene. Vrlo smo iznenađeni ministrovim istupom, poslije toga imali smo sastanak izvršnog odbora Udruge trgovine", rekao je.

Naglasio je da ako nekome nije jasno kako je došlo do porasta cijena u ovih godinu i pol, mogu dostaviti cjenike da se vidi kako se zidala cijena tijekom tog perioda.

"Tvrdimo da nismo dizali marže i to je lako provjerljivo. Državni inspektorat ima sve alate i rekao je da će to i provjeravati. Mi podržavamo dolazak Državnog inspektorata, neka se vidi tko je dizao cijenu, tko je lovio u mutnom i tko je uzrok tog povećanja cijena", poručio je,

Naglasio je da ne postoji regulativa o podizanju cijena, nego samo o preračunavanju eura u kune.

"Ovo je slobodno tržište, ali trgovci su svjesni da je kupovna moć iz dana u dan sve manja. Borimo se za svakog kupca i pokušavamo uštedama naših sustava amortizirati poskupljenja. U trenutku kada je Vlada donijela uredbu o maksimalnim cijenama i maksimalnim maržama to su bile akcijske cijene, i to 20 do 30 posto niže nego u redovnoj prodaji. Oni su to samo pretvorili u redovne cijene. I kod tih akcijskih cijena dobavljač, proizvođač i trgovac odriče se dijela svoje marže. Mi te artikle radimo s minusom, primjerice šećer i svinjsko meso ili s 5 posto marže pileće meso, ulje, brašno. Dugoročno je to neodrživo jer ti artikli koji su zamrznuti čine 10 posto ukupne prodaje", poručio je Evačić.

