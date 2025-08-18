Šokirani zetovci: "Naš je kolega dobio ubod blizu srca!"

U ponedjeljak u rano jutro vozač ZET-ova autobusa M. V. napadnut je nožem. Napad se dogodio na okretištu autobusne linije 225 u Kozari Boku kada je za sada nepoznati putnik autobusa napao i nožem ubo vozača u prsa i pobjegao.

Policija je dojavu dobila u 6:15 te je brzo stigla na mjesto događaja. 50-godišnjem vozaču je pružena pomoć te je prevezen na daljnje liječenje u KBC Zagreb. Na mjestu događaja pronađen je nož počinitelja.

Vozač ZET-ova autobusa napadnut nožem Foto: Čitateljica

Iz sindikata ZET-a doznajemo da su kolege u šoku zbog napada. "Čuli smo da je uboden u blizini srca, da je životno ugrožen. Sada doznajemo da je bolje", kažu nam u sindikatu iz kojeg zbog ovog najnovijeg napada najavljuju sindikalne akcije. "Ne isključujemo mi zaustavljanje prometa".

Kažu kako je nevjerojatno da se na mjestu gdje obavljaš svoj posao može dogoditi ovakav napad. "Bilo da je riječ o vozaču, prodavaču u trgovini, banci, ili vama novinarima. Da netko može biti ovako napadnut dok radi svoj posao".

Doznajemo i kako će ozlijeđenog vozača i KBC Zagreb danas posjetiti gradonačelnik Tomislav Tomašević i direktor ZET-a Marko Bogdanović.