Nakon poplave dom i dvorište Zagrepčanke puni mulja i fekalija: "Ne znam gdje ću večeras spavati"

S više informacija s terena u Dnevnik Nove TV javio se reporter Domagoj Mikić koji je kazao da je situacija u Mikulićima nešto bolja jer posljednja 3 sata nije bilo ni kapi kiše. Potok koji je izazvao glavninu problema i dalje ide prema Črnomercu, a 200-tinjak metara od mjesta javljanja postavljena je brana koja bi trebala usporiti bujicu koja ide prema gradu.

Reporter je razgovarao i s Tamarom Mihalić koja živi u kući čije je prizemlje poplavljeno, a dvorište pliva u mulju i fekalijama.

"Mogu reći da sam najviše u šoku, da sam stradala, da se nisam nadala takvoj nezgodi. Tu smo godinu i pol, znala je pasti kiša, ali nije se još tako digao potok", kazala je Mihalić i reporteru pokazala unutrašnjost kuće.

Kupaonica je u potpunosti uništena.

"Bilo je sigurno pola metra vode", kazala je i dodala kako se u nekoliko minuta sve napunilo vodom. Gospođi Mihalić uništen je i dnevni boravak i sav namještaj u njemu.

"Ne znam gdje ću večeras spavati. Imam sina, imam psa", kazala je.

Što se tiče reakcije nadležnih službi, kaže: "Jesam i nisam zadovoljna službama. Očekivala sam da će vatrogasci to sve očistiti, ali rekli su da ne mogu", kazala je reporteru Dnevnika Nove TV.

Razočarana je i što ne postoji kanalizacija u tom dijelu grada pa je gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću poručila da je to sramota.

"Kuće su pune fekalija i raznog mulja", izvijestio je Domagoj Mikić.

"Niste znali od kud voda ne ide"

U samo nekoliko minuta od tuče i kiše do poplave s katastrofalnim posljedicama.

Niz ceste, sa svih strana, voda je navirala prema kućama, prepričavaju i dalje uplašeni stanovnici Mikulića.

"Tamo se voda napunila, prvo mali dio, pa je onda bila do iznad mosta, uopće se most nije vidio. To je šiktalo sa ove strane, s gornje strane, komplet je bio potok od vode", kaže Jelena.

Pročitajte i ovo Jedva se obranili Nevrijeme Zagrebu donijelo i poplave: "Voda je došla skoro do prozora, neki su ljudi prepušteni sami sebi"

"Niste znali od kud voda ne ide, od tu potok, od šume, preko škarpe, sve je začepljeno, vjerojatno odvodi nisu očišćeni, lišće je, sve začepljeno", rekla je Branka Matun iz Mikulića reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Kopčić.

Čistit će se odvodi, dvorišta, kuće. Voda je poplavila podrume, garaže, i prizemlja u kojima žive brojne obitelji.

"Do ovdje je došla voda, ovdje inače ima odvod koji funkcionira, ah, šta reći, prirodna ne pogoda, što ćemo", kaže Domagoj.

Što drugo nego početi sa saniranjem štete.

"Tu nam je kompletno potopilo, voda je bila začepljena s lišćem, jedva smo uspjeli obraniti", rekao je Domagoj.

Zbog te prirodne nepogode susjedi su cijelo poslijepodne na ulici. Izbacuju vodu, uklanjaju blato, spašavaju svoje stvari…

Pročitajte i ovo Policija na terenu U središtu Zagreba osvrnuli pogrdni grafiti protiv predsjednika RH: "Milanovićeva i Putinova crkva"

"Užas, užas, ja sam zvala, ni sama ne znam koga nisam sve zvala da dođe. Pa skoro nam je auto odguralo tamo, kako je bilo… Joj, joj, joj…", kazala je Božica.

Zbog strašnog nevremena puno posla imali su i vatrogasci. Ispumpavanje, uklanjanje stabala, čak i spašavanje jednog uplašenog srndaća zarobljenog u odvodnom kanalu.

Na Sljemenskoj cesti bio je i odron. Promet je zbog opasnosti zatvoren.

Voda se povukla. Sreća je da nitko nije stradao. A materijalne posljedice dugo će se sanirati.

