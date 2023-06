U središtu Zagreba osvrnuli pogrdni grafiti protiv predsjednika RH: "Milanovićeva i Putinova crkva"

U grafitima koji su osvanuli u Zagrebu predsjednika Zorana Milanovića uspoređuje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Oštećena je i fasada Dvorane Jehovinih svjedoka na kojoj piše: "Milanovićeva i Putinova crkva". Policija je izašla na teren, a počinitelj je za sada nepoznat.

"Ovo što pišu, to su gluposti, to pišu neznalice. Nema čovjek riječi za to što oni sve izmišljaju. Trebalo bi malo educirati od mladih dana sve ljude", smatra stanovnica Zagreba Gordana.

"Općenito mislim da su ovakve izjave, pogotovo u obliku grafita, velika šteta", rekla je Marina za Dnevnik Nove TV.

