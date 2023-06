Nevrijeme Zagrebu donijelo i poplave: "Voda je došla skoro do prozora, neki su ljudi prepušteni sami sebi"

Zbog snažnog nevremena koje je pogodilo Zagrebu poplavljene su ulice naselja Mikulići, a voda se slijevala i u kuće. Stanovnici još uvijek saniraju štetu, a puno posla imali su i vatrogasci – od ispumpavanja vode, uklanjanja stabala, do gašenja požara. Na cesti prema Sljemenu odronila se zemlja, pa je sav promet u prekidu. Konačna šteta tek će se procjenjivati.

"Voda je nadirala iz šume, iz potoka, od gora, svagdje. I napunilo se u kratkom roku. Puno dvorište je bilo, sve kompletno pod vodom", rekla je Mirjana za Dnevnik Nove TV.

"Nama je ovdje na fasadi došlo na pola metra visine. Ovdje inače savršeno prolazi voda, tu nam je kompletno potopljeno. Znači, ova ograda je bila do pola gore začepljena s lišćem, jedva smo uspjeli to obraniti", rekao je Domagoj.

Iz Mikulića se s najnovijim informacijama uživo u Vijesti Dnevnika Nove TV u 17h javio reporter Domagoj Mikić.

"Trenutačno je situacija mrvicu bolja nego ranije jer je sunce provirilo kroz tmurne oblake. Danas se ovaj bujični potok izlio i cesta je bila puna granja. Ovdje su pripadnici DVD-a, ali i zagrebački vatrogasci čiji mi je glavni zapovjednik rekao da su imali više od 10 intervencija.", rekao je Mikić.

"Neki ljudi su doslovno prepušteni sami sebi i nastoje spasiti domove. Vatrogasci su to počistili i sada ljudi samo moraju sami počistiti ostatak i dezinficirati kuću. Voda je došla skoro pa do prozora, a potok je i dalje nabujao, ali voda odlazi prema brani i ide prema Črnomercu. Ondje sada stanje nije kritično i svi se nadaju da kiša neće ponovo pasti i da će do večeras koliko-toliko uspjeti vratiti svoj život u normalu", dodao je.

