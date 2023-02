Pravnici protiv policije! Sudionike tučnjave na Platku, smatraju odvjetnici i suci, trebalo je kazneno prijaviti. Hrvatski MMA svijet i ponajbolji skijaši dali su podršku borcu iz automobila. HGSS o svemu šuti, a DORH traži dodatne izvide. Slučaj Platak, čini se, još nije gotov.

Nije agresor! Poruka je koja se širi društvenim mrežama, a daje potporu MMA borcu koji je s dvojicom iz crnog vozila sudjelovao u tučnjavi na Platku. Analize snimki prema kojima borac nije nogom udario HGSS-ovca već se od tučnjave odmaknuo podijelili su i skijaši Filip Zupčić i Istok Rodeš. A potporu borac ima i od predsjednika Hrvatske MMA unije na čiji poziv ekipa Dnevnika Nove TV stiže na jedan od turnira u slobodnoj borbi.

"Nakon što smo anlizirali snimke više puta došli smo do zaključka da trebamo pričekati sve relevantne podatke, ali da je on izuzet od svih teških optužbi. Samim time što se on bio tamo našao u toj situaciji ima određenu odgovornost, ali ono što je meni bitno, on zapravo nije udarao ljude iz Gorske skužbe spašavanja", rekao je Dražen Forgač, predsjednik Hrvatske MMA unije

Što se točno dogodilo, čini se - još će se odlučivati. DORH je od policije zatražio dodatne izvide radi donošenja svoje odluke. Policija je pak slučaj zasad okarakterizirala kao prekršajnu prijavu

"Nema tu nikakvog misterija, policajci je u ovom događaju obrađivala sve činjenice. Kada se sve prikupilo nedvojbeno je utvrđeno da se tu radilo o prekšrajima javnog reda i mira", u Dnevniku Nove TV rekao je Nikola Milina, ravnatelj policije.

No brojni pravni stručnjaci ne slažu se s tom tezom. Za njih udarac nogom u glavu osobe koja je na podu zaslužuje kaznenu prijavu.

"Koji se u mnogo predmeta koje sam ja imao i kao sudac i kao odvjetnik, sagledovao kao pokušaj ubojstva, a najmanje kao pokušaj nanošenje teške tjelesne ozljede. Jer udarac nogom u glavu, a pogotovo obuvenom, pogotovo zimskom obućom je najmanje pokušaj nanošenje teške tjelesne ozljede", pojasnio je pak odvjetnik Branko Šerić.

Sličan događaj zbio se na Badnjak u Slavonskom brodu kad je vojnik izvan službe napao osobu odjevenu u Djeda Božićnjaka, no tada je odluka policije i tužitelja bila drugačija.

"Radi se o kaznenom djelu teške tjelesne ozljede u prijedlogu. U prijedlogu je njemu stavljeno na teret za određivanje istražnog zatvora", rekao je tada Slaven Vidmar, glasnogovornik županijskog suda.

Dok se čeka daljnji razvoj događaja, iz Hrvatske MMA udruge pozivaju sve koji se bave borilačkimi vještinama da ih ostave za ring.

"Naravno da osoba koja je osposobljena i barata tehnikama borilačkih vještina to ne smije primjenjivati van borilišta što mi nastojimo naučiti naše članove", poručio je Forgač.

A pravnici dodaju - njihove su ruke i noge za sud - oružje.

"Predstavlja čak i više od hladnog oružja jer hladno oružje može biti i komad drveta", pojašnjava Šerić i dodaje da se to ne odnosi samo na profesionalce."Čak i amaterski, apsolutno", tvrdi Šerić.

Zbog cijelog slučaja, Unija Kvarnera i Možemo! za srijedu u 18 u Rijeci najvaljuju prosvjed.

Za današnji komentar ekipa Dnevnika zvala je i HGSS. Ali oni, kažu, nemaju što dodati.

