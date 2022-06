Od davne 2009. Dnevnik Nove TV izvještava o modernim narukvicama koje će rasteretiti zatvorski sustav. Iz godine u godinu pompozno su ih najavljivali različiti ministri. Ove bi godine trebale bi napokon zaživjeti, i to za mjesec dana.

Elektroničke narukvice za zatvorenike najavljene su još davne 2009. godine., 2017. proveden je pilot projekt i na tome je stalo. Ministar pravosuđa Ivan Malenica ih ponovno najavljuje.

"Oprema je nabavljena, testirana i u sljedećih mjesec dana bi to trebalo krenuti", rekao je u utorak ministar.

U svijetu se elektroničke narukvice za nadzor naveliko koriste. Nosio ju je u Londonu Ivica Todorić, a u susjedstvu još prije 10 godina narukvicu je nosila srpska pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović.

"Srbija je taj elektronički nadzor uvela već 2011. godine i iz godine u godinu se broj osoba koje se nalaze pod tim nadzorom se povećava", rekao je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu.

Uskoro bi ih trebali nositi i hrvatski zatvorenici.

"Pod elektroničkim nadzorom bit će zatvorenici kojima je izrečen uvjetni otpust. Dalje se promišlja da je on omogućen za zatvorenike kojima je izrečen istražni zatvor", rekao je Malenica.

Struka o uvođenju narukvica

Struka je uvjerena da su potrebnije za osobe kojima je izrečen istražni zatvor.

"Ne znam kako bi oni sad na uvjetnom otpustu ograničili nekoga da stoji kući. To mi se ne čini pretjerano smislenim. To je u prvom redu važno zbog istražnog zatvora i žalosti me što se u prvom redu ne razmišlja baš u tom pogledu", rekao je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Zakon od 2008. godine daje mogućnost istražnog zatvora u domu, uz tehnički nadzor.

"Tim institutom bi bilo puno manje istražnih zatvora, bio bi rasterećen sustav i mogao bi se bavit s onim šta je njegov primarni zadatak, a to je izvršavanje kazne zatvora", rekao je Pavasović Visković.

Rasteretio bi se preopterećeni zatvorski sustav i smanjili troškovi.

"Obzirom da je, prema nekim mojim saznanjima, odnos troškova zatvorenika u odnosu na istražni zatvor u domu jedan naprema četiri", rekao je Devčić.

Sad kad ih, čini se, napokon uvodimo, nabavljeno je tek 200 elektroničkih narukvica. Potrebe su daleko veće, pogotovo zbog istražnih zatvorenika i prepunih zatvora.

