Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da bi "trajni prijenos" virusa majmunskih boginja diljem svijeta mogao dovesti do toga da bi on mogao početi prelaziti i na visokorizične skupine poput trudnica, imunokompromitiranih osoba i djece.

WHO je u srijedu priopćio da istražuje izvješća o zaraženoj djeci, uključujući dva slučaja u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i izvješća iz Španjolske i Francuske. Nijedan od slučajeva kod djece nije bio težak.

Virus je dosad identificiran u više od 50 novih država izvan Afrike u kojoj je on endemski. U tim zemljama također raste broj slučajeva, rekao je WHO, pozivajući na više testiranja.

"Zabrinut sam zbog kontinuiranog prijenosa jer to sugerira da se virus utemeljio i da bi mogao prelaziti na skupine visokog rizika, uključujući djecu, imunokompromitirane i trudnice", rekao je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.