Dok ne dođu euri, neke kune ćemo trošiti i na ono po što idemo u Slavoniju, na Vinkovački festival šunke, vina, rakije i kulena. Te će delicije tamo i ocjenjivati. Kako su se pripremili, tajne njihove kuhinje, ali i kakva će godina za proizvode biti, otišao je za Dnevnik Nove TV provjeriti reporter Tin Kovačić i pritom doznao koliko će nas ove mirisne delicije koštati.

Vino. Rakija. Kulen. Šunka. Neki to nazivaju i četiri slavonska kralja. A slanina je, po mišljenju mnogih, nepravedno izostavljena, pogotovo jer se bliži Nova godina za kada proizvođači očekuju da će biti gotova. Šunka i kulen, spremni su za ocjenjivanje. Svaki majstor ima svoje tajne proizvodnje, a tajna je, ne samo briga o mesu, već i o zemlji.

"Prvo što čovjek mora, bilo što da radi, mora imati kvalitetnu sirovinu. Ja se neću zafrkavati. Imam trideset rasplodnih krmača, svinje su zdrave, na mojoj hrani. Bavim se ratarstvom, imam svoje žitarice", govori Dragan Modrić iz Bošnjaka.

Na taj način, ne samo da ima svoju domaću svinju već, svojom hranom smanjuje trošak proizvodnje. Drugačije ne bi mogao zadržati staru cijenu kulena od 220 kuna. No i uz to, visoke cijene repromaterijala, sirovina, goriva utjecat će i na njegovu.

"Nismo trgovci bez srca i duše. To mi je proizvodnja od prošle godine i nisam htio dizati cijenu, međutim ovaj trošak će u proizvodniji biti strašan jer paprika je bila do 100, 120 kuna, a sad je 150 do 180. Kukuruz je prošle godine bio ispod 100 kuna a sad je, već ove jeseni, 200 kuna. I kad sve bacimo na papir sa nekakvom minimalnom zaradom kulen ne može biti ispod 250 kuna", objašnjava.

Ruke i rad nisu ni uračunati u cijenu, a uvelike dižu kvalitetu proizvoda jer vodi se računa o svakoj sitnici. Čak i o drvetu na kojem se meso dimi. Ako nije grab ili jasen, neće se osjetiti niti miris Slavonije. Gdje ima vatre ima i dima, a dim je potreban kako bi se u mesu oslobodila aroma. Ocjenjivat će se boja, miris, okus, ali ima i trik pitanja.

"Ne smije biti tvrda. Mora biti sočna kad je načnemo da potpuno uživamo", istaknuo je Dragan Modrić, dok mu je jednu od njih na degustaciju "ponio" i reporter.

Dragan će s ponosom odnijeti svoje proizvode na festival. No ovoga puta, za jednu šunku lakši.

