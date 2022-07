Gorivo pojeftinjuje, ali poskupljuje crveno baranjsko zlato - začinska paprika.

Zbog dugotrajne suše i drugih ekstremnih klimatskih uvjeta, slatke i ljute paprike ove će godine biti manje, a cijena mljevene mogla bi dosegnuti 180 kuna. Ljuta godina je za baranjske uzgajivače začinske paprike.

"Velike su vrućine i onda pri navodnjavanju - isparavanje i bakterioza i ne može se spasiti ni sa čim", kazao je uzgajivač paprike Siniša Zetović u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Marine Bešić Đukarić.

Ploda je manje i ranije dozrijeva. Paprika je počela crveniti, prisilno, od puno sunca. "Ja inače svake godine oko 25. kolovoza počnem brati, ali ja mislim da ću godine jedno 14 dana ranije", rekla je uzgajivačica paprike Katica Stojanović. Uranjena berba donijet će niže prinose. "Jedno 30 posto manje će biti sigurno", dodale Stojanović.

Plaćat ćemo kao suho zlato

Zbog toga će se mljevena paprika plaćati kao suho zlato. "Cijena će biti veća, ja mislim da 160 do 180 kuna, ispod toga da neće biti kilogram", navodi Zetović.

Stručnjaci upozoravaju - paprika je cijelu sezonu pod stresom. "Imali smo, da tako kažem, jako nagli prijelaz s niskih temperatura na ekstremno visoke baš u doba presađivanja", rekao je prof.dr.sc. Tomislav Vinković s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti.

To je dovelo do manjeg korijena i niže biljke. Bilježi se još jedan zabrinjavajući trend. "Svjedoci smo da iz godine u godinu ima dosta ozbiljniji porast same toplinske radijacije, UV radijacije, uslijed čega dolazi do manje lisne površine biljke", dodaje.

Spas se traži u pojačanom navodnjavanju

Manje lista znači i manje plodova. Spas se traži u pojačanom navodnjavanju. "Moramo svaki dan, to predvečer - ja zalijevam, kap na kap ide, ali tu puno i vode i struje potrošimo", otkriva Ištvan Bočkai. No, bez kiše i bunari su suhi. Upitno je hoće li začinske paprike biti dovoljno za sve kupce. "Neće, ne vjerujem da će biti toliko", navodi Stojanović. A bez nje nema ni fiš paprikaša, kobasice i kulena.

