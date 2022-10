Političar kojeg Sabina Tandara Knezović razotkriva ovaj tjedanu odličnoj je fizičkoj formi. Trenira, pili drva, kuha. Sve to radi u slobodno vrijeme. To je ono što ga veseli i rasterećuje. I nije to sve što je za Dnevnik Nove TV o sebi otkrio.

Dva do tri puta tjedno, sa girjom u rukama i na otvorenom prostoru trenira saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. "Politika je maraton. Svi koji kratko kao ptičice lete, brzo padaju", rekao je reporterki Dnevnika Nove TV Sabini Tandari Knezović.

"Uporan, izdržljiv, ne pušta. Voli sport, voli trenirati", rekao je njegov trener Saša Tršinski.

"Najbolji je, evo, u čišćenju okoliša", rekao je kroz smijeh tajnik kluba za koji Hajdaš Dončić trenira.

No, to nije sve. Hajdaš Dončić nacijepao je i puničina drva. "Nitko me već dugo u životu tako nije zeznuo kao punica. Dakle, obećala mi je 16 metara drva, a ovdje brat bratu nema više od 12", rekao je Hajdaš Dončić dodavši da to ne cijepa ručno već modernom tehnologijom.

Malo je poznata činjenica da je ovaj saborski zastupnik dodao prezime svoje žene - uz svoje. "Ja sam najveći frajer. Socijalno sam osjetljiv. Volim red, žena je rekla da imam ADHD", rekao je Hajdaš Dončić.

Kada je u pitanju glazba, sluša Hladno pivo, a u životu je imao i punk fazu. "Ja sam u duši više roker. Imali smo čak i bend", dodao je.

Rekao je i kako nema puno prijatelja u HDZ-u, a otkrio je i da je u dobrim odnosima s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem.

Što je sve Siniša Hajdaš Dončić otkrio reporterki Dnevnika Nove TV Sabini Tandari Knezović možete pogledati u videoprilogu.

