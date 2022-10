Rast cijena hrane postao je naša svakodnevica. Na to upozoravaju i Ujedinjeni narodi, na čiju se inicijativu danas obilježava Svjetski dan hrane. Upozoravaju na golem jaz između izobilja i neimaštine. Poručuju: sve je gore! Zbog toga je moto ovogodišnjeg Dana hrane - Ne ostavljaj nikoga iza sebe.

Kruh, namaz, mlijeko i poneki keks. 89-godišnjoj Marici Crveni križ znači spas. Živi sama i to od 2300 kuna.

"Sad je bila povišica, ali dobro sad su Svi Sveti, to sam upotrijebila za groblje. Ne trošim puno, mesa ne mogu jesti, nego samo dijetalno i to je skupo", pojašnjava Marica Čučak iz Vrbovca u Dnevniku Nove TV.



Koliko je skupa hrana, osjete svi. Nedjeljni ručak sada zahtijeva sve više logistike i kombiniranja. "Gledam po katalozima gdje je najjeftinije i onda od dućana do dućana", priznaje Maja iz Zagreba. Snalaze se i trgovci. Ljudi ih više pitaju za cijenu nego za kvalitetu. Traže alternative.

Cijene, pogotovo njihov porast, često dovode do stresa koji može biti okidač za različita nezdrava ponašanja, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Viktorija Bednjanec. Emocionalno prejedanje pojam koji sve češće koriste psiholozi u praksi.

"Važno je osvijestiti zašto dolazi do toga, a u tome može pomoći stručna psihološka podrška", ističe psihologinja Anđela Jelić u Dnevniku Nove TV.

Dok jedni ne znaju i ne mogu prestati jesti, u isto vrijeme, 828 milijuna ljudi u svijetu gladuje. Budućnost, posebno zbog rata u Ukrajini, nije svijetla, poruka je Ujedinjenih naroda.

Postoje resursi za zaustavljanje gladi, naglašava David Beasley, Izvršni direktor Svjetskog programa za hranu, ali UN-ove agencije ne surađuju dovoljno.

"Potrebna je veća međusobna suradnja, ​​manje ratova i manje sukoba. Ako možemo okončati ratove i sukobe, možemo okončati glad u svijetu, čak i uz klimatske promjene", zaključio je Beasley.

