Kojim destinacijama utažiti glad za širenjem vidika i novim putoholičarskim doživljajima? Jesu li, kad je o Hrvatskoj riječ, sva takva mjesta nužno vezana za jadransku obalu? Nisu, naravno. Potragu za idealnom destinacijom ovog puta skrećemo na istok, u Slavoniju i Baranju. Ako pritom svoj izletnički vikend ili tjedan želite obogatiti dozom profinjenosti, nećete pogriješiti osmislite li ga kao vinsku turu skrivenim istokom Hrvatske. Izdvajamo tri razloga zašto!

Stoljeća su ovdje “sitniš”



Malo je poznato da se u Slavoniji i Baranji nalaze neke od najstarijih vinarija ne samo u Hrvatskoj, nego i Europi. Primjerice, najmlađe vinogorje Osječko-baranjske županije, ono u Feričancima, svoju povijest broji od 1804.! Vinarije u Erdutu i Đakovu stoljeće su starije, dok je ona u baranjskom “Belju” ljepotica u najboljim godinama – (barem) 500 joj je godina tek! Tako u Kneževim Vinogradima možete obići najveći povijesni vinski podrum u Hrvatskoj, a prošećete li čarobnom baranjskom Planinom, proći ćete i Zlatnim brdom, predjelom gdje je tradicija vinarstva stara preko 1600 godina i seže sve do stolova starih Rimljana!

“Oni su mali, ali su veliki…”



Gdje je tradicije, tu je i kvalitete, pravilo je koje se na najbolji način potvrđuje i u slučaju spomenutih četiriju vinogorja. Ovdje ćete otkriti niz malih proizvođača koji njeguju vrhunsku kulturu vina te u svojim obiteljskim nasadima proizvode majstorske berbe. Njihov raspon seže od graševine i chardonnaya, preko traminca i pinota bijelog ili sivog, do sauvignon blanca i zelenog silvanca; od frankovke i cabernet sauvignona i franca, preko merlota i crnog pinota, do zweigelta i syraha. Ako vam se od cijele ove vinske karte zavrtjelo, predlažemo da krenete sa središnjeg “zbornog mjesta” slavonsko-baranjske vinske “vojske” – Regionalne vinoteke u Osijeku.

Neprepričljivi ugođaj (i cijene)



Osim što ćete je i samu zateći pod 300 godina starim svodovima mistične Tvrđe, Vinoteka će vam skrenuti pažnju na ono što vas očekuje na svakoj od vinskih strana Osječko-baranjske županije – neponovljivi ambijent i ugođaj nigdje oglašenih, no sveprisutnih popusta. Krenete li tragom regionalnog Vinskog atlasa (pokupite ga u Vinoteci), vrlo brzo uvjerit ćete se u to da je pri izradi vašeg vinskog vodiča Photoshop imao vrlo malo posla. Vinski ambijent istoka poseban je i na tako malom području tako raznolik – od klasičnih vinskih brežuljaka u Feričancima, preko urbane đakovačke vinarije i beskrajnog mora baranjskih nasada, do vinograda okupanih Dunavom kraj Erduta i Aljmaša… Zaista, otkrijte vinski istok Hrvatske – vaši će vam nepce, sjećanje i Instagram profil biti zahvalni!

