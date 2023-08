Obaraju se rekordi: Ova hrvatska regija ima onaj X faktor koji turisti cijene, a i cijene su pristupačne

Prvi put je slučaj da su strani gosti brojniji od domaćih, a što ih privlači na istok Hrvatske, zna reporter Nove TV Tin Kovačić.

Kristina na svom obiteljskom gospodarstvu u baranjskom Vardarcu priprema rakiju dobrodošlice za goste koji pristižu. Stavit će im i mekani jastuk za miran san u njihovoj sobi uređenoj prema starom autohtonom baranjskom stilu, ali s modernim dodacima koji imaju i sve suvremene hotelske ponude. A zatim će pustiti konje u igru. No oni neće na oranicu kao prije. Jer danas, i oni rade u turizmu.

"Dolaze nam turisti i iz Hrvatske i izvana. Evo sada nam stiže jedna grupa Engleza. Nudimo im vožnju fijakerom, jahanje, obilazak općenito Baranje", rekla je vlasnica obiteljskog pansiona Vardarac Kristina Perković.

Nesvakidašnje turističke ponude čine Slavoniju i Baranju ciljanom destinacijom i za strane turiste na putu ili povratku s Jadrana. Ove je godine oboren rekord u noćenjima.

"60 posto stranih gostiju je u srpnju boravilo na području Osječko-baranjske županije, a 40 posto domaćih. Uvijek je obratno. Jer gost sve više traži to lokalno iskustvo. Da se ne nalazi u žiži turizma kao masovne industrije već da se osjeća kao domaći", objasnila je Ivana Jurić, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

Lov, ribolov, gastronomska ponuda, vino i rakija su jedan dio priče koja privlači turiste. A drugi su – pristupačne cijene.

"Sve je lijepo. Cijene su pristojne. Smještaj je u redu, domaćini ugodni. Sve", rekla je Marietka iz Slovenije.

"Uglavnom smo se odmarali i obilazili mjesta. Osijek je prekrasan. Rijeka Drava i sve oko nje", komentirao je Wojcek iz Poljske.

"Hrana je odlična. To je meni najbitnije, a sad ćemo vidjeti, tu sam drugi dan tek. Cijene su ugodne", kaže Robi iz Slovenije.

"Kako to s financijske strane izgleda? - Pa isplati se. Tko god kaže da se ne isplati, isplati se. Samo što treba još dosta da mi dođemo do velikog, velikog turizma", rekla je Perković.

Panonsko more nije slano, ali ni ništa manje zabavno. Jer dravske plaže vrve od posjetitelja. No Slavonija i Baranja imaju i onaj X faktor koji turisti cijene. Mirne su i sigurne. Turisti dolaze, ali se i vraćaju. I to zadovoljni i sretni.

