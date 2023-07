Mladići koji su pomogli policajcima počistiti nered nisu huligani: "Odlučili smo uskočiti i pomoći"

Bjelovarska policija, pohvalio se gradonačelnik, natjerala je huligane da pokupe žardinjeru i zemlju koju su rasuli po zebri. No, niti su na snimci huligani, niti su oni rasuli zemlju.

"Odlučili smo uskočiti i pomoći policajcima jer ni oni sami nisu baš znali što napraviti u tom trenutku pa smo se svi skupa složili da im pomognemo i pomaknuli sve to", rekao je Angelo Kocijan Pacas.

Žardinjeru nije lako pomaknuti, pa bi li se takva energija smjela upregnuti u suprotnom smjeru ili bi to bilo kršenje prava, nepoštivanje etičkih načela i prekoračivanje policijskih ovlasti.

"Mislim da bi se smjelo, čisto da bude primjer drugim mladima da se to ne smije činiti. Sad to sve ovisi o tim mladima koliko su oni svjesni toga što su učinili i da je to u biti neprimjereno", poručila je Maja Barbir Grubić, glasogovornica PU bjelovarsko-bilogorske.

Vjerojatno bismo slušali kako je policija upotrijebila silu.

"Stalno ističemo prava, prava, prava, znači prava nisu da rade gluposti da uništavaju inventar da odgovaraju roditeljima da ne poštuju učitelje da se ponašaju u stilu sinoć sam opet jutros legao, znači pravo znači pravo na jedno uređeno društvo“, rekla je Katarina Dodig Ćurković.

Više pogledajte u priloženom videozapisu.

