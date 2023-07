Spasio život pa dobio - opomenu: "Najviše me naljutilo što su rekli da sam se čuo s voditeljem voznog parka i da će auto biti osiguran. To je laž"

Pacijent s Paga tog je jutra čekao sanitetski prijevoz s Paga u Zadar na dijalizu.

"Doša sam ka i svaki drugi dan u smjenu iša sam upalit auto, ali auto nije tilo upalit. Čak sam ga spaja na kleme misleći da se akumulator iscica. Pa san zva našu dojavu", kazao je Jurica Alavanja, vozač saniteta, reporteru Dnevnika Nove TV Ivanu Čorkalu.



U zadarskom Zavodu za Hitnu medicinu rečeno mu je da rezervnog vozila nema. I onda je Jurica prelomio, a obitelj dobila svog heroja.

"Valja reći da se moj suprug diže u pet sati ujutro, u 6 sati je prijevoz. Moj suprug ide već dvije i po godine na dijalizu i to nije da se prvi put dogodilo. I mi smo bili prisiljeni čekat. Nakon toga stigao je Jurica i rekao da neće biti mogućnosti da se popravi sanitet i da će ga on prebaciti svojim privatnim vozilom", ispričala je za Dnevnik Nove TV Vesna Karavanić, supruga pacijenta.

Pročitajte i ovo Bit će od velike pomoći Vatrogascima u pomoć stižu i dronovi: "Mogu otkriti i eventualne uzroke požara"

"A mora nekako doć, mora se pojavit na dijalizi. A ponedjeljak je najgori dan, jer je vikend iza", kaže vozač Alavanja.



I umjesto pohvale, Jurica je od nadređenih dobio po nosu, zbog ugrožavanja života i zdravlja pacijenta i nepoštivanja propisa.

"Najviše me naljutilo što su mi rekli da sam se čuo s voditeljem voznog parka i da će auto biti osiguran kroz uru vrimena. To je laž", kaže vozač.



A da sve što govori ima temelja, pokazalo se i tri dana poslije. U petak, isti pacijent, isti problem.

Pročitajte i ovo Uzgajivači zabrinuti Vodi se borba za Osječko-baranjsku županiju: Nova stroga pravila zbog opasne bolesti

"Kad je došao kombi došao je kombi bez klime, a i sami znate što znači za takvog pacijenta 35 stupnjeva voziti se do Zadra i nazad. Kad su se vraćali nazad, bio je kombi s klimom, ali bez mogućnosti vezanja i sa pokvarenom skalinom, a moj suprug je prije tri mjeseca pao na skalini i ozlijedio nogu, a on je dijabetičar kom su amputirani prsti i do dan danas saniramo tu ranu", kazala je supruga pacijenta.



"S ovime treba izaći van da ljudi znaju da je stanje katastrofa, a oni to znaju. To je gore od katastrofe", dodaje vozač.



Nova neizvjesnost za obitelj Karavanić slijedi ujutro. Na rasporedu je još jedna dijaliza, a iz zadarske Hitne, već su se unaprijed ogradili.

Pročitajte i ovo Kako je kod susjeda Turistička patrola Dnevnika Nove TV u Italiji i Sloveniji: Kakve su cijene u odnosu na one na hrvatskoj obali?

"Ujutro bi ga trebao voziti sanitetski prijevoz, al je gospodin Kolega rekao da ako ne bude sanitetskog prijevoza da će osigurati malo vozilo. Vidjet ćemo šta će bit", kazala je Karavanić.



Na upit Dnevnika Nove TV iz zadarskog Zavoda za hitnu medicinu nisu odgovorili, a rade li svoj posao na način kako tvrde, vidjet će se već u ponedjeljak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.