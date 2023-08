Opasne morske radosti: Jedan pogrešan pokret može dovesti do teških posljedica

Mladi 24-godišnji Talijan s visine od oko 10 metara umjesto u more pao je na stijene, udario glavom i s teškim ozljedama završio u pulskoj bolnici.

Prije tjedan dana skačući sa stijena ozlijedila se 39-godišnja Nizozemka. Na istom mjestu maloljetna Belgijanka zadobila je ozljedu kralježnice.

Skokom u more život je ovo ljeto izgubio mladić u Primoštenu, a u Umagu 48 godišnji muškarac.

"Belgijski državljanin koji je inače iskusan ronilac, skočio je s visine u more, udario glavom u stijenu", rekla je Tatjana Čemerikić, iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

I na Bijelim stijenama u Kostreni testira se hrabrost.

"Nije opasno ako znate gdje skačete, ovdje recimo po meni nije opasno jer su stijene ravne i more je duboko", poručio je Josip. "Jednostavno je adrenalin, ali jako je dobro, sretan sam. Želim probati skočiti s ovih stijena", dodao je Alex.

"Kako bi ovakvi skokovi prošli što sigurnije - nek vam mjesto odraza ne bude sklisko i preusko. Upoznajte okoliš i dubinu u koju skačete i ne skačite preugrijani. Uvijek možete savjet potražiti kod stručnjaka kako to učiniti što sigurnije", donosi reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Jer samo mala neopreznost nosi velike posljedice.

"Od ozljeda glave, vrata, kralježnice, leđne moždine mogu biti ozbiljne posljedice koje rezultiraju paralizom koja može biti privremena ili trajna", objasnila je Čemerikić.

Sve tajne skokova u plavetnilo bruse se u klubu.

"Učimo djecu da budu što više stisnutija, čvrsta da ulaze u more odnosno ovdje u bazen kako mi to kažemo kao iglice da su ruke uz tijelo, da budu čvrsti i nakon toga u samom moru ili bazenu da se rašire da zaustave taj pokret na neki način propadanja do dna", istaknuo je Andrija Crnić iz kluba skokova u vodu Primorje 2010.

Iako je najsigurnije birati plaže sa spasiocima, njih ove godine diljem Hrvatske nedostaje oko 400. Oni koji su tu - narade se.

"Najčešće to su neoprezni skokovi u vodu, uganuća neke porezotine na stijene, ignoriraju naše upute", napomenuo je Josip Štefanić, spasilac.

Koje služe da vam odmor prođe sigurno i mirno. Do sada se ove godine utopilo 58 ljudi.

