Skandal na Goranovu vijencu: Dodijelili pa nakon brojnih kritika opozvali nagradu pjesnku koji brani pedofiliju

Dodjelu ovogodišnjeg 63. izdanja Goranova vijenca, najuglednije pjesničke nagrade u Hrvatskoj, obilježio je skandal. Naime, peteročlani žiri nagradu je dodijelio pjesniku i prozaiku Milku Valentu da bi je nakon brojnih rekacija i kritika na društvenim mrežama - opozvao.

Žiri u sastavu Tomislav Brlek, Dorta Jagić, Andrijana Kos Lajtman, Branislav Oblučar i Marko Pogačar, dakle kojeg čine poznati književni kritičari, pjesnici i teoretičari književnosti, i koji sudjeluju u radu Goranova proljeća, Valentu su dodijelili nagradu iako je riječ o pjesniku koji je, ne samo u svojim pjesmama nego i u javnim istupima, vrlo otvoreno i doslovno branio pedofiliju.

Valent je primjerice u razgovoru za časopis Artikulacije iz 2022. godine govorio o svom romanu "Ledene haljine" koji, među ostalim, tematizira incest i pedofiliju.

"Što se tiče benignih stvari koje se, jasno, mogu zloupotrijebiti, recimo seksualnih orijentacija kao što su homoseksualizam, i ženski i muški, pedofilija i ostale, njih tzv. politički korektno društvo koje, usput rečeno, još ne postoji, kao ni politička korektnost, ne treba "racionalizirati" jer "sve što se zbiva u prirodi", kažu u romanu Ledene haljine Nina i Nigel, "jest prirodno". To je isto kao kad biste "racionalizirali" ostale prirodne pojave kao što su kiša ili snijeg, potres, međusobno ubijanje ljudi itd. Sve te pojave postoje u prirodi kao njezin integralan dio. Problem je u tome što još uvijek živimo u retardiranoj civilizaciji u kojoj je većina ljudi neuka, tj. nepismena ili polupismena, uglavnom neobrazovana. (...) U isto vrijeme korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovan svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno", kazao je Valent.

U istom razgovoru kritizirao je i kažnjavanje osoba koje distribuiraju ili posjeduju dječju pornografiju, navodeći da se takva djela "kažnjavaju čak kaznom zatvora". Također je ustvrdio da "u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima", te da je riječ o nečemu "odavno poznatom u teoriji i praksi diljem svijeta". Naveo je i da je pedofilija "prirodna seksualna orijentacija", dok ju društvo, kako tvrdi, globalno osuđuje zbog neobrazovanosti.

Organizatori manifestacije Goranovo proljeće reagirali su relativno brzo te, nakon što su krenule burne reakcije, objavili kako povlače odluku o dodjeli nagrade Milku Valentu.

U obrazloženju su naveli sljedeće:

"Kada je Vladimir Vladimirovič Majakovski, prije više od stotinu godina, napisao svoje "ja volim gledati kako umiru djeca“ nije to, naravno, mislio doslovno, niti je to uopće izrekao građanin Majakovski. U kontekstu pjesme, poznato je, progovara pjesnički protagonist, a spomenuta tvrdnja formulirana je, danas je to malo kome sporno, kao demonstracija radikalne pjesnikove poetike čija je maksima, pojednostavnimo, bila "zgroziti malograđanina“; uzdrmati njegov lažni moral. Čitajući pjesme iz bogatog opusa Milka Valenta, Goranov žiri, koji ga je nagradio nagradom Goranov vijenac, vodio se sličnim, u književnom polju odavno uobičajenim uzusima, i taj je opus iščitavao kao realizaciju jednog radikalnog i namjerno provokativnog, ali i odavno apsolviranog te ne pretjerano kontroverznog književnog prosedea.

Odluku žirija, na sličnim osnovama, u dobroj vjeri potvrdio je i programski odbor Goranovog proljeća. Građansku osobu laureata žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu pretjerano propitivali, smatrajući njegove dugom karijerom rasute kontroverzne izjave u prvom redu produžetkom istoga književnog prosedea i u njega ugrađenom smišljenom provokacijom. Uvidom, međutim, u intervju s autorom objavljen 2022. godine u koprivničkom književnom časopisu Artikulacije i u njemu iznesene tvrdnje i stavove, programski odbor Goranovog proljeća prisiljen je promijeniti svoju odluku. Neke u odgovorima iznesene tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive su na svim razinama. Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih; ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani.

Svjesni društvenog kapitala koji nagrade ovog kalibra nose i neželjenog vlastitog priloga normalizaciji diskursa gluhog na patnju žrtvi najbrutalnijeg nasilja, odlučili smo donijeti jedinu relevantnu odluku – povući dodjelu nagrade Goranov vijenac Milku Valentu. Praznina koja ostaje neka bude podsjetnik na vlastite pogreške, i prilog ograničavanju budućih", stoji u obrazloženju.

Zbor Le Zbor, koji je nastupio na zatvaranju festivala Goranovo proljeće, ogradio se od dobitnika Milka Valenta.

"Ovog smo vikenda pjevale na zatvaranju festivala Goranovo proljeće. Rado smo se odazvale pozivu jer smatramo da je manifestacija utemeljena u čast jednom od najpoznatijih hrvatskih antifašističkih pjesnika bitan dio naše kulture i kulturne scene. Upravo zato nam je sada ogroman grč u želudcu jer smo prekasno saznale da je nagrada Goranov vijenac dodijeljena osobi koja u svojim izjavama propagira seksualno nasilje nad djecom. Izrazito nam je žao što se o tome nismo na vrijeme informirale i to smatramo prije svega velikom sramotom organizatora, ali i propustom nas kao sudionica programa. Naš stav je jasan: ne podržavamo davanje trunčice počasti osobama takvih stavova te ovim putem želimo naglasiti da svojim nastupom ni u kojem obliku nismo htjele istaknuti podršku Milku Valentu", poručuju iz Le Zbora.